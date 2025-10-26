Studio Tibaldo: consulenza fiscale internazionale e personalizzata per il tuo futuro

Un servizio dedicato a imprenditori, famiglie e professionisti che operano tra Italia ed estero. Attivo da oltre trent’anni, lo studio con sede a Rovigo, Milano e Cavarzere integra competenze in ambito fiscale, contabile e finanziario. L’approccio adottato è multidisciplinare e si fonda sulla conoscenza approfondita del quadro normativo, nazionale e internazionale.

Dalla pianificazione tributaria alla tutela del patrimonio, fino alla gestione di operazioni societarie e alla consulenza finanziaria indipendente, i servizi offerti vengono adattati alle caratteristiche specifiche di ciascun contesto.

Negli ultimi anni lo Studio Tibaldo si è specializzato nella consulenza fiscale internazionale , proponendo un modello operativo orientato alla personalizzazione e alla conformità, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare situazioni complesse.

In questo articolo analizziamo le principali aree di intervento dello studio, le modalità di consulenza adottate e le informazioni utili per un primo contatto professionale.

Un team di esperti per ogni esigenza fiscale

Fondato nel 1994, lo studio è composto da una squadra di Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti Finanziari Indipendenti. L’attività si sviluppa intorno a un metodo integrato che unisce conoscenze tecniche e aggiornamento costante sulla normativa fiscale e civilistica.

La clientela è costituita principalmente da piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e soggetti con posizioni tributarie articolate, anche in ambito internazionale. La presenza di più sedi facilita l’assistenza diretta, mentre la gestione da remoto consente di seguire con efficienza anche situazioni geograficamente distribuite.

Le competenze interne coprono un ampio spettro di esigenze: dalla tenuta contabile ordinaria alla consulenza per operazioni straordinarie, con particolare attenzione alla coerenza tra struttura aziendale, normativa e sostenibilità fiscale.

Le aree di consulenza: Italia, estero, investimenti

Le principali attività riguardano la consulenza fiscale e contabile, sia per situazioni ordinarie sia per operazioni più complesse. Tra le prestazioni ricorrenti figurano la gestione dell’IVA e delle imposte indirette, la redazione di bilanci, l’analisi della posizione tributaria e la pianificazione fiscale preventiva.

Lo studio è attivo anche nell’ambito della fiscalità internazionale, offrendo supporto a chi ha esigenze transfrontaliere: dalla verifica della residenza fiscale alla gestione di redditi esteri, fino al trattamento delle doppie imposizioni. L’assistenza si estende anche agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa italiana ed europea.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni), per le quali vengono forniti strumenti tecnici come business plan, valutazioni d’azienda e perizie economiche indipendenti.

Accanto a queste attività, viene offerta una consulenza in ambito finanziario secondo il modello fee only, privo di conflitti d’interesse. Le scelte di investimento o protezione patrimoniale vengono quindi valutate in piena autonomia, con il solo obiettivo di garantire trasparenza e solidità al percorso del cliente.

Perché scegliere una consulenza su misura

In un contesto fiscale in continua evoluzione, avere una visione personalizzata delle proprie esigenze è un elemento determinante. La consulenza proposta si basa sull’analisi della situazione specifica, tenendo conto delle caratteristiche individuali, aziendali o familiari del soggetto interessato.

La gestione di residenze fiscali complesse, di patrimoni articolati o di passaggi generazionali richiede attenzione a numerosi fattori: giuridici, economici e strategici. Per questo motivo, il metodo adottato prevede un approccio modulare, che si adatta al tipo di intervento richiesto, garantendo al contempo il rispetto della normativa e l’ottimizzazione fiscale.

Ogni incarico viene strutturato con attenzione agli aspetti procedurali, alle tempistiche e alla chiarezza comunicativa. Analisi dedicate, aggiornamenti mirati e documentazione tecnica accompagnano il cliente lungo tutto il percorso.

Come contattare i professionisti di Studio Tibaldo

È possibile richiedere una prima valutazione orientativa, utile a comprendere meglio le opzioni disponibili e le eventuali criticità da approfondire. La modalità di consulenza viene concordata sulla base delle esigenze specifiche: in sede, online o tramite documentazione tecnica.

Le sedi di Rovigo, Milano e Cavarzere garantiscono copertura territoriale, mentre la digitalizzazione dei processi consente di gestire in modo efficiente anche casi complessi da remoto. In alcuni casi, è utile considerare anche percorsi informativi esterni, che possono offrire una visione complementare su aspetti operativi legati alla fiscalità.

La struttura si rivolge a soggetti che operano in Italia o all’estero e che necessitano di supporto professionale in ambito fiscale, contabile o patrimoniale.

Lo studio può offrire supporto in caso di:

Fiscalità nazionale e internazionale

Trasferimenti o rientri di residenza fiscale

Gestione patrimoniale, trust, holding e passaggi generazionali

Operazioni societarie, valutazioni, due diligence

Pianificazione finanziaria autonoma (fee only)

L’accesso a una consulenza strutturata può facilitare la gestione di tematiche fiscali complesse e contribuire a una maggiore consapevolezza decisionale. La chiarezza operativa e la coerenza normativa restano elementi centrali in ogni percorso. Valutare in modo informato le proprie esigenze è il primo passo verso una gestione efficace delle responsabilità tributarie.