Nitriti giù, il vero collo di bottiglia è tra R&D, acquisti e qualità

Alle 8 e mezza, in un laboratorio applicativo che lavora su un cotto o su una mortadella, la scena è meno romantica di quanto piaccia raccontare. Ci sono vaschette numerate, una bilancia che non perdona, appunti sul colore della fetta e una domanda che torna ogni volta: se abbasso nitriti e nitrati, dove si sposta il rischio? Sul colore? Sul gusto? Sulla tenuta microbiologica? La vecchia idea della ricetta storica, da sola, qui dura poco.

Sul tavolo non ci sono formule astratte: ci sono campioni, report interni e la rassegna di tutti i prodotti da valutare caso per caso, perché quando i limiti scendono ogni ingrediente smette di essere intercambiabile. Chi segue la formulazione lo sa bene: il problema non è togliere qualcosa e basta, ma capire quale funzione resta scoperta e chi dovrà coprirla – processo, ricetta o confezionamento.

La ricetta storica non basta più.

Dal 9 ottobre la norma entra in ricetta

La data è già segnata nei calendari di reparto. Il 9 ottobre 2025 entrano in vigore i nuovi limiti più restrittivi per nitriti e nitrati nei salumi previsti dal Regolamento (UE) 2023/2108, una scadenza richiamata da note tecniche di Menatti e Lifeanalytics e poi rilanciata anche da Gambero Rosso. Non è una limatura da ufficio legale. È una modifica che costringe R&D, acquisti e qualità a parlare la stessa lingua, cosa che in molte aziende non succede quasi mai al primo colpo.

Per anni il reparto sviluppo ha potuto appoggiarsi a formule consolidate, ritoccando poco. Adesso no. Adesso la domanda vera diventa un’altra: quale equilibrio microbiologico regge quando il margine sugli additivi si stringe? E quanto di quell’equilibrio dipende dal prodotto e quanto dal processo?

Il punto, infatti, non è fare un discorso ideologico sugli additivi. È una scorciatoia buona per i titoli, non per la produzione. I nitriti e i nitrati, nei salumi, non sono mai stati un dettaglio ornamentale: entrano nel colore, nella stabilità, nella gestione del rischio microbiologico. Ridurre i livelli autorizzati vuol dire redistribuire lavoro tecnico altrove. E quel lavoro costa tempo, prove, scarti e qualche riunione tesa.

L’EFSA, nel documento dedicato a nitriti e nitrati aggiunti agli alimenti, non chiude il tema con una formula semplice. Segnala la necessità di ulteriori studi sulla formazione di nitrosammine e sul contributo complessivo all’esposizione. Tradotto in linguaggio di fabbrica: il terreno si muove ancora, quindi chi riformula non sta risolvendo un compito statico, ma sta cercando un assetto che regga alle norme di oggi e alle domande di domani.

E intanto il Ministero della Salute, con il Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027, rimette pressione sul punto che molti sottovalutano: gli additivi non si giudicano solo sulla carta. Conta l’uso corretto, conta la coerenza con la categoria alimentare, conta la dose, conta la tracciabilità del perché una certa soluzione è stata scelta e mantenuta.

La prova vera arriva a scaffale, non al banco

Il campione appena fatto può sembrare perfetto. Rosa giusto, odore pulito, fetta regolare. Poi iniziano i test seri: shelf life, challenge test quando servono, controlli microbiologici, valutazioni sensoriali a giorni diversi. È lì che il reparto R&D smette di ragionare per ingredienti singoli e comincia a ragionare per sistema.

Mettiamo il caso di un cotto ad alta rotazione. Si riduce il livello di nitriti in linea con il nuovo quadro normativo, si ritocca il bilanciamento di altri ingredienti, si lavora sul processo termico e sul confezionamento. Nei primi giorni fila tutto. Al giorno 25 o 30, però, può emergere quello che nella riunione iniziale nessuno voleva sentirsi dire: il colore tiene meno, il profilo aromatico si appiattisce, oppure il comportamento microbiologico chiede un margine di sicurezza più largo. Il difetto non nasce in laboratorio e basta. Nasce nel passaggio di consegne tra reparti.

Perché il laboratorio guarda la formula. La produzione guarda la ripetibilità su linea. Gli acquisti guardano continuità di fornitura e costo lotto. La qualità guarda conformità, documenti e tenuta nel tempo. Finché ognuno presidia il suo pezzo, il progetto zoppica. E quando zoppica, il primo sintomo è quasi sempre questo: ricetta che funziona in prova, ma non regge allo stesso modo tra lotti, turni e shelf life.

Chi conosce il campo ha visto la scena più di una volta. La formula pare chiusa, poi cambia una materia prima, magari con una variabilità minima ma reale, e il prodotto reagisce in modo diverso. Non serve uno scostamento clamoroso. In questi casi bastano piccoli movimenti di pH, resa, attività dell’acqua o tenuta del colore per costringere tutti a tornare al tavolo.

Qui entra il valore di chi supporta la formulazione con un approccio tecnico e non da semplice listino. Perché la questione non è spedire un ingrediente, ma capire cosa succede quando quel lotto entra davvero in ricetta, insieme al resto, dentro un processo reale e non in una prova ideale.

Il compromesso non è estetico: colore, gusto e conservazione tirano da parti diverse

Ridurre nitriti e nitrati nei salumi non è un esercizio di sottrazione. È un lavoro di compensazione. Se si stringe da una parte, qualcosa si muove dall’altra. E non sempre nella direzione gradita al commerciale o al direttore di stabilimento.

Il colore è il primo terreno di scontro, perché il mercato vede quello prima di tutto. Una fetta meno brillante o meno stabile fa scattare subito l’obiezione: il cliente penserà che il prodotto sia diverso. Ma la partita non si ferma all’occhio. C’è il gusto, che può diventare più piatto o più spigoloso. C’è la conservazione, che chiede margini. C’è la resa industriale, che non può essere sacrificata senza un conto economico pesante.

Il compromesso, allora, non è estetico. È tecnico e commerciale insieme. Vuol dire decidere quali funzioni affidare ad altri ingredienti, quali al processo, quali al confezionamento e quali limiti sensoriali il marchio è disposto ad accettare. In una mortadella il giudizio sulla fetta arriva immediato. In un cotto il problema può comparire più tardi, quando la vita residua si accorcia o il colore perde uniformità. Ogni categoria reagisce in modo suo, e proprio per questo le scorciatoie da copia-incolla fanno danni.

Non sorprende, allora, che il mercato degli additivi e degli ingredienti tecnici non stia arretrando. Mordor Intelligence stima per il settore italiano degli additivi alimentari un CAGR del 6,5% nel 2025-2030. Non è un controsenso. È il segnale che la pressione normativa non elimina il ruolo degli ingredienti: lo rende più specialistico. Quando i margini autorizzati si stringono, cresce la domanda di soluzioni capaci di fare un lavoro preciso, documentabile e ripetibile.

Però c’è un equivoco duro a morire. Molti continuano a leggere la riformulazione come una faccenda da ufficio tecnico, quasi separata dal resto. Non funziona così. Se il buyer compra pensando che una soluzione valga l’altra, se la produzione tratta il cambio ricetta come un adattamento minore, se la qualità interviene solo a valle con il fascicolo, il costo arriva dopo. E arriva sotto forma di prove ripetute, rilavorazioni, ritardi nel lancio o, peggio, prodotti formalmente corretti ma deboli sul mercato.

La mini-tabella mentale del 2025

Il 2025, per i salumi, assomiglia a questo: meno spazio alla formula ereditata, più spazio al bilanciamento tra microbiologia, processo e norma. Chi si ostina a vedere il tema come una battaglia simbolica contro gli additivi sta guardando il film sbagliato.

Per il produttore : la riformulazione non è un ritocco. È un progetto con tempi prova più lunghi, più verifiche di tenuta e più rischio di dover tornare indietro su dettagli che sembravano chiusi.

: la riformulazione non è un ritocco. È un progetto con tempi prova più lunghi, più verifiche di tenuta e più rischio di dover tornare indietro su dettagli che sembravano chiusi. Per il buyer ingredienti : il prezzo unitario conta, ma conta di più la stabilità del comportamento in ricetta, la continuità tra lotti e il supporto tecnico quando i test non confermano il banco prova.

: il prezzo unitario conta, ma conta di più la stabilità del comportamento in ricetta, la continuità tra lotti e il supporto tecnico quando i test non confermano il banco prova. Per la qualità: dossier e conformità restano il minimo sindacale. Il vero lavoro è tenere insieme norma, uso corretto, vita commerciale e coerenza con quello che R&D e produzione stanno facendo davvero.

Alla fine, il reparto che sembrava chiamato solo a difendere una ricetta si ritrova a fare un mestiere diverso: mediare tra vincoli che tirano in direzioni opposte. È meno folkloristico del racconto sul salume di una volta, ma è lì che si decide se un prodotto riformulato andrà in linea senza sorprese o tornerà in laboratorio con una fetta troppo pallida e molte domande in più.