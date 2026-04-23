Il costo nascosto dei forni elettrici: energia, processo e competitività

Ogni kWh nel forno pesa due volte: sulla bolletta e sulla metallurgia. In reparto lo sanno bene. Quando il ciclo parte, assorbe, sale, stabilizza, corregge. E ogni deviazione si vede da qualche parte: nel colore del bagno, nella uniformità del trattamento, nella durata del ciclo, nel turno che si allunga. Il forno elettrico industriale non è una scatola calda piazzata in mezzo alla fabbrica. È un punto di snodo dove si incontrano costo dell’energia, qualità del prodotto e tenuta del programma produttivo.

In Italia questo nodo conta più che altrove. Non per moda tecnologica, ma per struttura industriale. La manifattura italiana ha imparato da tempo a usare l’elettrico come leva di controllo, flessibilità e pulizia di processo. Però il rovescio della medaglia è chiaro: un forno pensato come macchina isolata può essere formalmente corretto e industrialmente debole. Il problema non compare sempre al collaudo. Si presenta dopo, in esercizio, quando entrano in gioco picchi, fermate, carichi reali e qualità richiesta dal cliente finale.

Italia elettrica, ma non per moda

Il caso dell’acciaio è istruttivo. Nel documento ISPRA/APAT Il ciclo industriale dell’acciaio da forno elettrico in Italia, la produzione nazionale di acciaio da ciclo elettrico è collocata attorno a 16 milioni di tonnellate, con leadership europea e quarto posto mondiale nel perimetro richiamato dalla fonte. Non è un dettaglio statistico. Dice che in Italia il forno elettrico è una infrastruttura produttiva, non una soluzione di nicchia. Siderweb ha più volte rimarcato questo primato come tratto stabile della siderurgia nazionale.

La lezione va oltre l’acciaio. Nella metallurgia, nei trattamenti termici, nella ceramica, in parte dell’alimentare, l’elettrico piace perché consente regolazione fine, atmosfera più pulita, ripetibilità, automazione spinta. Ma ciò che funziona bene sulla brochure o in una prova a vuoto può comportarsi in modo molto diverso quando entra in una linea vera, con carichi variabili, aperture frequenti, turni lunghi e una cabina elettrica che alimenta già altre utenze pesanti. Chi conosce il campo ha visto più di una volta la stessa scena: forno tecnicamente ben costruito, impianto attorno sottovalutato, risultato finale deludente.

Il divario tra kWh teorici e kWh pagati

Il Rapporto ISPRA 38/2003 mette un numero dove spesso si usano impressioni. Per la fusione dell’acciaio, il consumo reale si colloca attorno a 650 kWh per tonnellata, contro un fabbisogno teorico di circa 375 kWh/t. La distanza è larga. E non si spiega con la sola termodinamica del materiale. In mezzo ci sono perdite, dispersioni, stato del refrattario, tempi morti, caricamenti non ottimali, soste, riavvii, trasformazioni dell’energia che sulla carta sembrano lineari e in produzione non lo sono quasi mai.

Qui si annida il costo nascosto. Il dato di targa in kW serve, ma serve poco da solo. Quello che pesa davvero è il profilo di assorbimento: spunto, rampa, permanenza, stand-by, ripartenza dopo fermata, contemporaneità con aspirazione, ventilazione, movimentazioni, refrigerazione, compressori, sistemi di abbattimento. Un forno che assorbe bene per dieci minuti e male per il resto del turno può costare più di uno nominalmente più potente ma gestito meglio. E può disturbare il processo molto di più.

Nei forni per trattamento termico il meccanismo cambia, ma il vizio resta. Due macchine con potenza installata simile possono generare bollette e risultati di processo molto diversi se cambia la logica di regolazione, la distribuzione del carico, la qualità dell’isolamento, il tempo di apertura porta o la gestione delle fasi a vuoto. In pratica, il kWh consumato nel momento sbagliato vale meno sul pezzo e costa di più in fattura. È il genere di doppio danno che in officina si percepisce subito, mentre nei capitolati resta spesso sfocato.

Il progetto che separa una macchina corretta da un impianto sano

La differenza vera si gioca prima dell’ordine. Un forno elettrico serio va descritto con una logica di integrazione, non con una somma di componenti. Servono curva di carico, tempi di salita, comportamento a regime, massa termica utile, variazione prestazionale tra forno carico e forno scarico, tolleranza di uniformità richiesta dal processo, effetti delle microinterruzioni, strategia di ripartenza. Senza questi dati, il confronto tra offerte è spesso un confronto tra semplificazioni. E quando si compra una semplificazione, prima o poi si paga la differenza.

La parte elettrica, poi, non si esaurisce nel quadro bordo macchina. Il riferimento CEI 64-8 – richiamato ancora nel 2024 nel lavoro di aggiornamento e nelle comunicazioni CEI sulla disciplina degli impianti utilizzatori – riporta il discorso dove dovrebbe stare: sezioni dei cavi, protezioni, selettività, sezionamento, continuità di servizio, verifiche, coordinamento con l’impianto esistente. In parallelo, la EN ISO 13577 ha dato una struttura più severa alla sicurezza dei forni industriali, toccando interblocchi, condizioni anomale, gestione delle sovratemperature, arresto e logiche di protezione. Non è carta da archivio. È progetto operativo. E, con il Regolamento macchine UE 2023/1230 che si avvicina all’applicazione del 2027, l’asticella documentale e funzionale non andrà verso il basso.

Chi specifica forni elettrici industriali male, in capitolato, si ritrova spesso con una macchina corretta sulla carta e costosa in esercizio, perché la parte mancante non è il riscaldamento ma il contesto elettrico che lo sorregge. Il punto non è chiedere “quanti kW ha”. Il punto è chiedere come quei kW verranno assorbiti, controllati, protetti e tradotti in qualità ripetibile. Sembra una sfumatura. In produzione, è la differenza tra una linea che tiene la settimana e una che obbliga a rincorrere settaggi, manutenzioni e scarti.

Le domande che evitano preventivi finti

Un buyer tecnico, o un responsabile di stabilimento, ha poco tempo per le formule generiche. Alcune domande tagliano il rumore e portano il discorso sul terreno giusto.

Qual è il profilo di assorbimento reale del forno: avviamento, rampa, regime, stand-by, spegnimento?

del forno: avviamento, rampa, regime, stand-by, spegnimento? Quali utenze ausiliarie entrano nel conto energetico complessivo: aspirazione, ventilazione, raffreddamento, movimentazioni, quadri, automazione?

Con quale carico è dichiarata la prestazione termica, e quanto cambia tra forno pieno, parziale e vuoto?

Quali scenari di guasto e di anomalia sono stati trattati secondo la EN ISO 13577, e con quali interblocchi?

Quali ipotesi sull’impianto del cliente sono date per scontate nel progetto elettrico, in coerenza con la CEI 64-8?

Cosa succede al ciclo in caso di microinterruzioni, cadute di tensione o riavvio dopo fermata non programmata?

Il forno elettrico industriale resta una scelta avanzata, e l’industria italiana lo dimostra da anni nei fatti più che nelle dichiarazioni. Però la sua convenienza non si misura dal solo rendimento di camera o dal prezzo d’acquisto. Si misura dalla capacità di tenere insieme energia, qualità di processo e continuità produttiva. Dove questa triade non entra nel progetto, la bolletta arriva sempre per seconda. Prima arrivano i difetti.