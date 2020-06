“Tutto ti sta dicendo” No, non va bene “, e poi guardi l’S & P 500 – continua a salire”

Ci sono molti trader confusi là fuori.

Questa è la conclusione dalla lettura di alcune delle citazioni del trader nell’articolo di Bloomberg su come ” Le cose che un tempo contavano per gli investitori azionari non andassero più ” e che, come suggerisce il titolo, spiegano che “né i guadagni in aumento, né la crescita economica, né gli affari contano “nel rally che ha spazzato i mercati da marzo.

Troviamo tutto ciò sorprendente, perché mentre Bloomberg ha ragione e né i guadagni, né l’economia, né la valutazione sono importanti, ciò che conta è ciò che Bill Dudley ha finalmente ammesso oggi, vale a dire che la Fed sta ” fondamentalmente creando un po ‘di rischio morale ” e poiché il rischio morale è una condizione binaria – o è lì o non lo è – quello che è successo è che, come ha detto Scott Minerd, la Fed “ha inviato al mondo un segnale di acquisto “ e il mondo ha risposto come richiesto.

Ma non crederci sulla parola: guarda cosa stanno facendo le aziende stesse. Dopo aver drasticamente ridotto i riacquisti e le acquisizioni a soli $ 12 miliardi il mese scorso, il secondo livello più basso dell’ultimo decennio, secondo TrimTabs, le società hanno scatenato una flessione record di vendite di titoli, portando il totale a $ 94 miliardi.

A corto di liquidità, alcuni direbbero insolventi, dalle compagnie aeree, alle compagnie di crociera si affrettarono a trarre vantaggio dall’euforia e vendere azioni per consolidare i loro bilanci. Le aziende tra cui Warner Music Group e ZoomInfo Technologies hanno lanciato IPO, cercando di raccogliere fondi e trarre vantaggio da un multiplo del mercato che è stato esteso a livelli record. Di conseguenza, le vendite di azioni a maggio hanno più che triplicato la media dei 12 mesi, secondo TrimTabs.

Tuttavia, questo segno più chiaro di un massimo – dopo tutto chi conosce le proprie prospettive azionarie meglio delle società stesse e stanno scaricando per vendere – è stato completamente ignorato, poiché i daytrader al dettaglio e i fondi sistematici hanno continuato a inseguire lo slancio in un mercato in cui, secondo Calcoli di Bloomberg, $ 9 trilioni sono stati aggiunti ai valori azionari in 10 settimane, con il Nasdaq 100 che è salito del 38% dal suo minimo di marzo e ha eclissato brevemente il massimo storico di mercoledì.

Eppure, mentre tutto ha senso se si accetta che conta solo la Fed, alcuni trader cercano ancora filoni di logica e ragione in un mercato che si è disconnesso con i dati sottostanti un decennio fa:

” Tutte queste cose ti dicono che non va tutto bene, e poi guardi l’S & P 500: continua a salire ” , ha dichiarato Jerry Braakman, Chief Investment Officer del First American Trust a Santa Ana, in California. ” cura delle valutazioni. Con la Fed che continua a intervenire, la scommessa giusta è stata quella di scommettere con la Fed. Le tendenze sono i tuoi amici in questo momento, continua ad andare più in alto ed è quasi un po ‘come, metti la testa nella sabbia. “

Sì Jerry, esatto, basta infilare la testa nella sabbia e comprare: la Fed ha le spalle, quindi cosa può andare storto?

Bene, per esempio, l’euforia alla fine si prosciuga e le aziende potrebbero non essere più in grado di “distribuire” le loro azioni a inseguitori di momentum creduloni.

“Il volume sbalorditivo di nuove offerte dovrebbe essere fonte di preoccupazione per i partecipanti al mercato”, ha affermato Winston Chua, analista di TrimTabs. “Maggiore è il numero di azioni sul mercato, più difficile sarà per le azioni esistenti spostarsi più in alto, a parità di condizioni”.

Il rischio, come abbiamo esposto due settimane fa in “Le aziende definiscono il mercato con la maggior parte delle vendite di azioni in otto anni “, è che prima o poi gli investitori invertiranno la loro posizione per unirsi alle società in azioni di scarico, come Goldman ha recentemente avvertito quando ha affermato che con i riacquisti dei franchi, il mercato è vulnerabile agli shock, a differenza degli anni passati in cui le aziende hanno contribuito a mantenere le perdite di capitale derivante dalle palle di neve lanciando enormi riacquisti nei punti di flesso. Vale a dire, il minimo del mercato a febbraio 2018 è arrivato in una settimana in cui il desk di trading aziendale di Goldman Sachs ha visto gli ordini di riacquisto più attivi di sempre.

E mentre una cima è certa, la domanda è quando.

Per ora, è esattamente l’opposto poiché gli investitori sembrano aver esaurito i megacap “sicuri” e stanno inseguendo un’esposizione sempre più rischiosa, facendo scattare banche e small cap, le aziende hanno visto beneficiare maggiormente di un rimbalzo economico (quanto ironico, considerando che un rimbalzo economico è il peggior risultato possibile per i trader in quanto significherebbe la fine del massiccio stimolo della Fed). Nessuna sorpresa che il modello di sentimento di Citigroup, che tiene traccia di fattori quali i flussi di fondi e il trading di opzioni, stia indicando uno stato di euforia tra gli investitori.

Perché? La risposta è semplice: la Fed ha creato il più grande casinò legalizzato al mondo, e con tutti quelli che vincono chi vorrebbe partire quando il divertimento è appena iniziato.

“I discorsi dei funzionari della Federal Reserve e di altri funzionari del governo che sostanzialmente sono disposti a prendere tutto ciò che serve per assicurarsi che l’economia possa tornare in carreggiata dà agli investitori la sensazione che non ci siano rischi significativi nelle azioni”, ha affermato Michael Ball , amministratore delegato di Weatherstone Capital Management, con sede a Denver. ” Le cose come fondamentali e riacquisti non contano fino a quando non contano, e le persone esagerano per quello.”

Tuttavia, mentre tutti sono confusi sul perché la Fed possa continuare a fare ciò che fa (come ha detto Eric Peters nel fine settimana, “Le azioni stanno diventando paraboliche per tutti i motivi sbagliati: la Fed ha fatto un errore enorme “), compresi gli investitori professionisti, lì occasionalmente emergono pepite di chiare intuizioni come il seguente estratto di Benjamin Bowler:

“La percezione può diventare realtà, dal momento che gli investitori si sono allenati pesantemente dal GFC per non combattere la tendenza, sentendosi costretti a inseguire. Un rischio sta quindi soccombendo alla riflessività – che sta inferendo i fondamenti dai prezzi e credendo che i mercati stiano prevedendo correttamente un futuro roseo, nonostante molto è necessario che vada bene perché sia ​​così … Quindi, la chiave secondo noi è apprezzare i driver più probabili dei mercati qui (un circuito di feedback alimentato dalla percezione di quant + promessa di politica + la paura di perdersi) piuttosto che lasciare che i prezzi sostenuti seminino un’eccessiva fiducia nel fatto che i mercati possono davvero scrollare di dosso la peggiore recessione dopo la grande depressione (qualcosa che non si vede negli anni ’90) “.

Da zero hedge

Related Posts via Taxonomies