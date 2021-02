Tesla compra Bitcoin, un segnale di pericolo.

di Charley Grant

La GameStop mania è stata un campanello d’allarme, ma ora i mercati dei capitali hanno davvero raggiunto una modalità ridicola.



Il produttore di auto elettriche Tesla ha detto in un prospetto depositato lunedì 8 di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari di bitcoin e che si aspetta di accettare in futuro il pagamento in criptovaluta per i suoi prodotti. Le azioni Tesla e il bitcoin sono stati scambiati in salita dopo l’annuncio. Ciò segue i post sui social media da parte dell’influente capo della casa automobilistica, Elon Musk, che aveva già contribuito a spingere il prezzo del bitcoin su livelli record. L’annuncio ha aggiunto circa 100 miliardi di dollari al valore di mercato combinato di bitcoin e Tesla di lunedì.



L’investimento è più che simbolico per la società, essendo equivalente all’investimento in ricerca e sviluppo di Tesla per il 2020. E mentre unire due dei temi di investimento più popolari sotto lo stesso tetto è senza dubbio un fattore vincente oggi, la decisione introduce ancora più rischi sul possedere quello che è già uno dei titoli più speculativi dell’attuale mercato toro.



Come Tesla stessa ha detto nel file depositato, i prezzi dei beni digitali come il bitcoin sono stati volatili in passato. Le criptovalute sono uno sviluppo abbastanza recente e la loro adozione a lungo termine da parte di consumatori, investitori e imprese è molto incerta. Questo si aggiunge al fervore speculativo che già attanaglia il prezzo delle azioni di Tesla. Infatti, il gestore del fondo attivo più popolare, Cathie Wood di ARK Invest, ha di recente fatto grandi scommesse sia su Tesla che su un trust che possiede bitcoin, alimentando un ritmo record di afflussi.



Con un valore di mercato di circa 800 miliardi di dollari, Tesla scambia a circa 6,5 volte il valore combinato di Ford e General Motors, nonostante controlli una piccola frazione del mercato automobilistico globale. E Tesla ultimamente sta perdendo quote di mercato in Europa occidentale a favore di concorrenti tra cui Volkswagen, che ha iniziato a competere aggressivamente nel segmento elettrico. La notizia dell’investimento in bitcoin di Tesla ha eclissato una notizia negativa per l’azienda lunedì 8 sui problemi di qualità identificati nell’importante mercato cinese.



Mentre gli asset digitali sono relativamente nuovi, la storia finanziaria suggerisce che un simile uso speculativo dei fondi di una società industriale non sono certo inediti, e sono finiti male. Circa un secolo fa, la General Motors chiese di essere salvata a causa delle attività di speculazione azionaria del fondatore William Durant. Negli anni ’80, la diffusa speculazione aziendale sui prezzi dei terreni giapponesi ha contribuito a gonfiare una bolla azionaria che alla fine è crollata.



Questi campanelli d’allarme non preoccupano probabilmente investitori che si stanno godendo una gigantesca festa in borsa. Ma l’esperimento monetario di Tesla, insieme alla follia borsistica dei privati delle ultime settimane, dovrebbe far preoccupare: le conseguenze di restare nella festa troppo tardi saranno peggiori di quelle di andarsene prima.