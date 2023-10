Mercati azionari, per scegliere tra Europa e Wall Street non basta guardare alle banche centrali

di Virgilio Chelli



In Europa l’ottimismo seguito alla riunione della Bce si è presto esaurito e i mercati hanno rapidamente cancellato quasi tutti i passi in avanti precedenti, facendo seguito ai commenti della Banca centrale secondo cui i tassi sarebbero rimasti più alti più a lungo a causa della persistente inflazione. Telecom e banche sono stati i settori più performanti in Europa, nonostante il forte sell off di Société Générale, nel Regno Unito, JD Sports ha guadagnato dopo che le vendite sono aumentate di oltre l’8% a 4,78 miliardi di sterline, il 3% in più rispetto alle previsioni.

LE MOSSE DELLE AZIENDE IN EUROPA



Edmond de Rothschild Asset Management fa il punto sulla situazione dei mercati azionari, mettendo a confronto Wall Street e mercato azionario europeo, sottolineando che comunque non contano solo le Banche centrali. Sempre in Europa, Bouygues ha deciso di delistare COLAS, filiale attiva nelle costruzioni e infrastrutture di trasporto, offrendo 175 euro per azione, con un premio del 52%, per un costo totale di circa 180 milioni di euro. Sul fronte fusioni & acquisizioni, Engie ha pagato 64,8 milioni di sterline per Ixora Energy, leader nella produzione di biometano, che aggiungerà 3 nuovi impianti al suo portafoglio, mentre la norvegese Adevinta ha confermato l’offerta da un consorzio di private equity creato da Blackstone e Permira.

FASE DIFFICILE A WALL STREET DOPO LE INDICAZIONI SUI TASSI



Negli Stati Uniti, Wall Street ha avuto una fase difficile, soprattutto a causa dell’intonazione più restrittiva della Fed, con l’S&P che ha perso il 3,89% e il Nasdaq il 5,04%. Dodici dei diciannove membri del FOMC della Fed hanno indicato un altro rialzo dei tassi prima della fine del 2023. James Bullard, in particolare, ha affermato che un altro rialzo sarebbe probabilmente necessario e ha suggerito che i tassi dovrebbero restare alti per un periodo piuttosto lungo per scongiurare qualsiasi possibilità di ri-accelerazione dell’inflazione.

PRESSIONI ANCHE SUL FRONTE LAVORO E DELLA POLITICA



Anche gli indicatori economici Usa hanno alimentato i timori di una persistente pressione inflazionistica: i sussidi settimanali di disoccupazione sono scesi al livello più basso da 8 mesi, confermando la tenuta del mercato del lavoro. La probabilità di uno shutdown governativo inoltre è aumentata dopo che la maggioranza della Camera dei Rappresentanti ha rifiutato per la terza volta di approvare il bilancio federale, e ora il Congresso ha tempo solo fino al 30 settembre per un accordo.

MEGA ACQUISIZIONE DI CISCO E ALTRI MOVIMENTI



Tra le notizie aziendali, Edmond de Rothschild AM segnala Cisco, che ha perso il 3,8% dopo aver speso 28 miliardi di dollari per la società di software Splunk, la sua più grande acquisizione di sempre. Broadcom ha perso il 2,7% dopo notizie che Google starebbe pensando di produrre i propri chip AI a partire dal 2027, mentre anche ARM ha perso terreno cedendo 12 miliardi di dollari di capitalizzazione dalla recente IPO. Amazon vuol assumere 250.000 stagionali nel periodo natalizio, 100.000 in più rispetto all’anno scorso. Walt Disney ha perso il 3,6% dopo aver annunciato l’investimento di 60 miliardi di dollari in parchi a tema e crociere nei prossimi 10 anni.

DEBOLI I SANITARI CON PFIZER E MODERNA



Nel settore sanitario, Pfizer e Moderna hanno continuato a scendere dopo le indicazioni secondo cui meno del 25% degli americani avrebbe avuto la possibilità di sottoporsi al nuovo vaccino anti Covid. Nel settore dei consumi, infine, Coty si è mossa in rialzo dopo aver alzato la guidance di crescita grazie al forte slancio dei profumi negli Stati Uniti, mentre Instacart ha approfittato del nuovo interesse per le IPO per iniziare a negoziare a Wall Street.

Da investing