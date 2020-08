Mentre VenezuItalia è ancora ferma a Raffaella Carrà.. Il grande Bluff.

Siamo ancora legati ad un’idea di crescita economica da XX Secolo.

Troviamo conforto nel rivedere Corrado e Raffaella Carrà in televisione.

Ma il mondo è andato avanti: i Servizi costituiscono a spanne i 2/3 del PIL globale, la manifattura riveste fra il 12 e al massimo il 30% – persino in Cina – dell’output annuale.

Eppure crediamo che il benessere viaggi sui ponti, che le industrie abbisognino di acciaio, che promuovere il turismo si riduca a collocare una bandierina tricolore su un aereo scalcinato che non prenderà nessuno straniero.

Nessuno si cura dell’istruzione dei nostri ragazzi – strumentalizzati per assumere qualche decina di migliaia di inutili laureati – nessuno insegna inglese ed informatica sin dalle elementari.

Io ieri sera ho conferito incarico ………………………



ad una programmatrice indiana su una piattaforma online. Ho avuto una trentina di proposte: tutte provenienti da India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Filippine.

Italia: non pervenuta.

Si preoccupano di avere una compagnia di bandiera; non che la nostra di bandiera figuri fra i professionisti che non disdegnano il lavoro domenicale.

È così che si spiega il mesto accartocciamento di questo sciagurato paese: le cui aziende quotate in borsa valgono, cumulativamente, MENO del valore della sola Facebook, che tutti noi stiamo usando in questo momento.

Mentre dell’acciaio, della compagnia di bandiera e forse persino delle autostrade italiane, non interessa nulla a nessuno.



Siamo di fronte ad un continuo processo

di FINANZIARIZZAZIONE dell’Economia a discapito delle attività Produttive (manifatturiero).

Infatti F.I.RE sta per

Finance

Insurance

Real Estate (tanto anche quest’ultimo è ormai un’attività prettamente finanziaria….)



L’incrocio (od il sorpasso se preferite) la tra linea dell’economia produttiva e la linea dell’economia finanziarizzata (F.I.RE) avvenne nel 1986….

E nei 25 anni successivi alla Manifattura non resta che mangiare la polvere….della Finanza…

Rispetto al PIL USA, nel 2009 il peso relativo era al 21,5% per la FIRE Economy contro l’11,2% per la Manifacturing Economy…..

…Vi ricordo che ormai negli USA il settore manifatturiero pesa solo per l’11% dell’Economia americana

e dal punto di vista occupazionale pesa solo per il 9%

ovvero impiega meno persone di quante ne impiegasse prima della Seconda Guerra Mondiale!

(popolazione USA= 132milioni contro i 317milioni di oggi…)

La “differenza” è stata automatizzata o de-localizzata.