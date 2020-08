Lo schema PONZI dell’INPS è sempre più alla frutta: Cgia: “Causa pandemia a maggio erogate più pensioni che buste paga”

Lo schema PONZI dell’INPS è sempre più alla frutta:

IO ve lo anticipo da secoli

e NON sono Nostradamus…

Sono semplicemente una persona normale che

1. non ha un QI da ameba sotto 80 punti

2. non è analfabeta funzionale che manco sa capire cosa legge né tanto meno farne una sintesi

3. non è un soggetto da psicoterapia in negazione a 180° della realtà

4. non ha la cultura economico-finanziaria di un bradipo che ha avuto un ictus

5. non è uno dei 7 italiani su 10 che non fanno un caxxo nella vita e si fanno mantenere da 3 su 10, potendo dunque permettersi di vivere (ancora per un po’) in un Mondo tutto loro…fuori dalla realtà

6. ed infine sono uno che, per le ragioni di cui sopra, non può permettersi di ……………………….

.

affidarsi a qualche politico di turno fuori dal Mondo di qualunque colore, che sono solo lo specchio della maggioranza e che dunque (insieme a Tiggì&Giornali Istituto Luce) sparano narrazioni dissociate dalla realtà senza affrontare i VERI PROBLEMI ormai sempre più insostenibili

= con la maggioranza a bersi tutto, invece di cercare di diventare consapevoli e di alzare il livello della politica per INVERTIRE il Declino, che DIPENDE DA VOI!

Comunque….

lo so che è inutile e che si andrà sempre di più verso VenezuItalia

perchè la maggioranza vive – come spiegavo – in un altro Mondo

ed i politici a piaggiarli con caxxate fantasy e sempre più insostenibili nei numeri

Nessuno per esempio a dirgli la verità sull’INPS e sul suo schema Ponzi: vedi cosa scrivevo quasi 3 mesi fa in pieno lockdown totale: #PRIMALASALUTECHIUDETETUTTO = INPS: liquidità fino a maggio e poi ciao ciao pensioni…

Ma per chi vuole tentare di salvarsi vi metto un po’ di info utili, che la via di salvezza è solo individuale,

Anche se il collasso del sistema FallitaGlia è progressivo con accelerazioni = rana bollita e non crash immediato.

Per esempio in questa fase BCE ed UE ci stanno parando il kiul ed alla grande

Scrivevo 3 anni fa…che problema non è solo schema Ponzi sostenuto da contributi delle nuove generazioni ma addirittura 108 miliardi di trasferimenti fiscali su 300 di costo annuale INPS, ed ogni anno sempre di più.

Ed ancora, fuori dal mondo fantasy in cui vive la maggioranza….

Miro Siccardi

Gli occupati in maggio 2020 sono 613.000 (seicento tredici mila) in meno rispetto a maggio 2019 (dato Istat), nonostante BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E DEI FALLIMENTI.

A maggio sono state autorizzate 473 MILIONI DI ORE DI CASSA INTEGRAZIONE, con un costo per le casse dello stato spaventoso.

Istat ci informa che è a rischio una azienda su 3, in pericolo il 40,6% delle micro imprese e il 18,8% delle grandi.

Ovvio supporre che tra l’inverno e la primavera prossima conteremo milioni di persone che perderanno il lavoro.

Il ministro degli interni, Prefetto Luciana Lamorgese, mette in guardia il premier e il governo sui più che probabili risvolti per l’ordine pubblico “è concreto perchè a settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica.

Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la possibilità di provvedere ai propri bisogni quotidiani …/.. il rischio è concreto e vedo un atteggiamento di violenza nei contro le forze di polizia assolutamente da condannare”.

Ma la gente lo capisce o no?

Altra mia (facile) “profezia” (se non sei lobotomizzato standard)

Ed oggi si è pure aggiunto l’acceleratore covid-19 = colpo di grazia ad un Paese in Declino da 30 anni che continua ad avvitarsi nel suo delirio collettivo di rigetto della realtà

invece di evolvere/adattarsi = fare anche scelte scomode nel breve che si ripagheranno alla grande nel medio-lungo

= purtroppo però oggi non ci sono statisti che se ne prendano le responsabilità ma una banda di politici da 4 soldi che tirano a campare e che sono specchio perfetto della maggioranza di italiani assistenzialisti clientelari mafiosi.