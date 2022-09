Le previsioni elettorali del bar

Questa settimana, volenti o nolenti, gli italiani hanno dovuto mettere la testa sul fatto che domenica si vota. Per questo nei bar al mattino per le colazioni o al pomeriggio all’aperitivo, si sono timidamente sentiti scambi di opinioni. Sorvoleremo sulle suddette opinioni, per lo più negative, sui sentimenti preoccupati e sfiduciati, per delineare uno scenario, di come potrebbero andare le elezioni, basato ovviamente sulle sensazioni e non certo su basi scientifiche. La prima è che le astensioni aumenteranno, ma non credo saranno al 40%, la percentuale dei votanti non supererà forse il 70%, ma non si fermerà neppure al 60%. Le sorprese rispetto ai sondaggi pubblicati, penso saranno molte. La Meloni a sentire la gente, potrebbe arrivare vicina al 30%, in salita, rispetto agli ultimi sondaggi. Il Pd fermo alle quote rese pubbliche. La Lega, in calo, poco sopra al 10%,, insidiata dal duplex Renzi- Calenda attorno al 10%. In forte ascesa il movimento 5 Stelle, in particolare al sud dove Conte ha condotto una campagna alla Achille Lauro e che potrebbe essere oltre il 15%, secondo gli amici pugliesi e campani, anche al 20%, con l’obbiettivo di superamento del Pd e medaglia d’argento. Oltre il 3% Fratoianni e Paragone. Dispersi tutti gli altri. Si può dire quindi che la Meloni arriverà prima, che la sorpresa saranno ancora una volta i grillini e che la eventuale maggioranza del centro-destra è appesa ai collegi uninominali, ma non è sicura, in particolare al Senato dove il riparto è su base regionale. Nel caso la coalizione guidata dalla Meloni non avesse la maggioranza, siamo curiosi di vedere che cosa Mattarella estrarrà dal cilindro, ma sappiamo che qualche coniglio uscirà, visto che il Pd più perde, più governa, i 5 Stelle governano con tutti e anche Forza Italia si presta a reggere governi col Pd. La Lega se esce con questi numeri, avrà i suoi problemi e la prima classificata rischierebbe di essere espulsa. Uno scenario cupo? Non saprei sono diverse legislature che nessuno vince, potrebbe accadere ancora. Ma questa è solo una previsione da bar. Buon voto a tutti.

