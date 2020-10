Conte e la fuffa di Alitalia

Se non una vera truffa, la vicenda Alitalia è tutta fuffa. Il premier Conte questa volta ha deciso di prendere di petto uno dei molti dossier che giacciono sul suo tavolo. Dopo aver rinviato autostrade, mentre marciscono Italsider e Mps, il nostro ha deciso un’avanti tutta su Alitalia: il ministro filologo Gualtieri ha annunciato la partenza della nuova Alitalia. Ora non è che uno deve aspettarsi che la compagnia riprenda il volo, per questo c’è tempo, né che si sia individuato un partner strategico per le rotte internazionali, questo no, si è solo provveduto a nominare il Presidente e l’Ad, peraltro persona di valore, ovviamente assieme ad un nutrito consiglio di amministrazione, dove ogni partito ha avuto il suo posto. La trattativa è appunto decollata quando si è trovato lo strapuntino per Italia Morta di Renzi. Nel frattempo si è prolungata di un altro anno la cassa integrazione per 6500 dipendenti, in attesa di sapere quanti ne serviranno, avanti così temiamo davvero pochi. Il ministro Gualtieri ha annunciato un’iniezione di capitale, l’ennesima, di tre miliardi, che non sono neppure sicuri, visto che dovranno essere approvati dall’Europa, trattandosi evidentemente di aiuti di Stato. E’ l’ennesima operazione di facciata, tanto per far vedere che il governo esiste, insomma” facite ammuina”, con denaro pubblico e senza un’idea in testa. Se diventa una compagnia nazionale, non serve al progetto di portare stranieri in Italia e non sopravviverà alla concorrenza dell’Alta velocità. Per farne una compagnia internazionale non ci sono né gli uomini, né le risorse, né lo spazio di mercato, meglio sarebbe stato venderla. Insomma, mentre il covid rialza la testa, le fabbriche si preparano a licenziare, il Pil scende a due cifre nonostante le ottimistiche previsioni dell’ineffabile Gualtieri, il Governo non trova di meglio da fare che nominare un nuovo cda, che continuerà a gestire le perdite di una compagnia senza strategia, tanto valeva tenersi il commissario, si spendeva meno. Come si vede siamo alla truffa politica, agli annunci senza fatti, tutto solo per tirare a campare, mentre il Paese rischia di tirare le cuoia.

