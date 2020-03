La sanità pppubblica italiana NON è AFFATTO GRATIS….

Da il grande bluff

A tutti gli italioti che – come da lavaggio del cervello standard – sparano cose del tipo:

“hai visto maiiii come funzia bbbene la nostra sanità ppppubblica migliore di mmondo che va potenziataaaa ehhh:

noi abbiamo i tamponi per il test coronavirus AGGRATIS

mentre in USA se li pagano cari”…

Ebbene a tutti costoro voglio ricordare che il SSN non è gratis affatto (!!)

ma costa caro&salato (ca. 150 mld all’anno)

ed è man mano sempre meno sostenibile nei NUMERI

1. perchè siamo in Declino da 30 anni e produciamo sempre meno ricchezza (il welfare del ns. livello è per Paesi ricchi e non per Paesi che si stanno terzomondizzando)

2. perchè abbiamo un trend demografico devastante: tra 30 anni i pensionati saranno più dei lavoratori = GAME OVER!



“PENSIONI – Adesso siamo a 68, ma entro il 2050 secondo l’Ocse arriveremo a 105.

Che cosa sono questi numeri?

Gli over 50 che non lavorano (in grandissima parte pensionati) per 100 lavoratori…

E che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo l’Ocse entro il 2050 in Italia i pensionati supereranno i lavoratori” (fonte #truenumbers, INPS, OCSE)…

https://www.truenumbers.it/pensionati-in-italia/

Dunque il tampone coronavirus in VenezuItalia NON è affatto GRATIS

ma in realtà ………………………

.

costa un ciulo a quei 3 italiani su 10

che – in modo sempre più insostenibile – continuano a mantenerne 7 su 10.

Non è dunque un caso se abbiamo una pressione fiscale totale record al 70% reale che sta ammazzando la nostra economia, in primis la parte produttiva.

Dalla mia bacheca facebook



Pressione fiscale totale, Italia prima col 64,8% (N.d.R. che poi in realtà è anche il 70%…e se ci aggiungi i costi dell’allucinante burocrazia, siamo oltre al 100% = infatti tantissime attività CHIUDONO (e ns. economia sono 30 anni che è in Declino Irreversibile)

Nell’analisi Ambrosetti, che ha messo insieme tasse sui profitti e tasse sul lavoro, Roma stacca Francia (62%) e Germania (48%)…….

https://www.milanofinanza.it/news/pressione-fiscale-totale-italia-prima-col-64-202002100927486946

Non è dunque un caso se il nostro debito pubblico (già monstre) continua a crescere ed è sempre meno sostenibile.

Fatevi un ripasso con questi miei due post ehhhh

che magari riuscirete ad andare OLTRE al lavaggio del cervello statalista assistenzialista trasmesso dalle scuole pubbliche dai mass media dalle istituzioni etc

che si configura in un totalitarismo culturale

che nega persino il più semplice 2+2

= NULLA NELLA VITA E’ GRATIS



