La Russia non sta perdendo solo la guerra, ma il ventunesimo secolo

Secondo il giornalista della CNN Fareed Zakaria, Putin ha impedito qualsiasi forma di modernità in Russia perché non vuole ritrovarsi con una società civile più attiva che richieda con insistenza una migliore assistenza sanitaria, più opportunità per i cittadini e uno Stato meno cleptocratico

Nel suo importante libro “The third wave” (“La terza ondata”), Samuel Huntington ha sottolineato come la divisione all’interno dell’élite al potere sia un segno chiave di debolezza nei regimi autoritari. Quando membri importanti dell’establishment rompono con il sistema, spesso ciò scatena una più ampia gamma di cambiamenti. Al contrario, quando non si assiste a tali disfunzioni, significa che l’autocrate probabilmente riuscirà a sopravvivere. Il dittatore siriano Bashar al-Assad rappresenta un esempio di questo principio. Come potremmo dunque applicarlo alla Russia di oggi? Il fallito attentato di Yevgeny Prigozhin ha rivelato un certo dissenso all’interno dell’élite al potere in Russia. Ma Vladimir Putin è stato apparentemente in grado di stroncarlo nel giro di un giorno o due. Sembra che Prigozhin non abbia ricevuto il sostegno pubblico di nessuna figura chiave del Cremlino, che potrebbe essere la ragione per cui ha interrotto la sua marcia donchisciottesca su Mosca.

Putin ha trascorso gran parte del suo mandato a reprimere il dissenso dei liberali. Ora sta schiacciando i suoi sfidanti sul versante nazionalista. Le lotte di potere all’interno dello Stato russo si svolgono in una scatola nera, come le battute spesso attribuite a Winston Churchill. Gli intrighi politici sono paragonabili a una lotta tra bulldog sotto un tappeto. Un estraneo sente solo ringhiare e quando vede le ossa volare via da lì sotto, è ovvio chi ha vinto. Per ora, sono le ossa di Bogosian che vediamo in senso figurato. E forse presto le vedremo letteralmente. Ciò che non è oggetto di speculazione è lo stato della società russa. Da quando l’ho letta, sono rimasto sbalordito da una statistica: un maschio russo di quindici anni ha oggi la stessa aspettativa di vita di un maschio di 15 anni di Haiti. Ricordiamo che la Russia è uno dei Paesi più ricchi al mondo in termini di risorse naturali, ed è una società urbanizzata e industrializzata con livelli di istruzione e alfabetizzazione paragonabili e forse superiori ai Paesi europei.

Questa analisi proviene da uno studio dell’agosto 2022 del ricercatore Nicholas Eberstadt, che ha lavorato a lungo sulla demografia. Lui sottolinea che da tre decenni la Russia si sta spopolando, con una breve pausa, dal 2013 al 2015. I decessi hanno superato le nascite, ma osserva che questa tendenza è presente in molti Paesi industrializzati. Ciò che spicca in Russia è il suo tasso di mortalità. Utilizzando i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019, prima degli effetti del Covid o della guerra, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che un ragazzo di 15 anni in Russia potrebbe aspettarsi di vivere altri 53,7 anni, che è circa lo stesso di un haitiano e al di sotto dell’aspettativa di vita dei maschi in Yemen, Mali, Sud Sudan. I maschi europei, più o meno della stessa età, potrebbero aspettarsi di vivere circa sette anni in più rispetto ai russi.

L’istruzione di solito è correlata a una buona salute, ma non in Russia. Eberstadt sottolinea che, inaspettatamente, la Russia è un Paese con livelli di istruzione da primo mondo e tassi di mortalità da quarto mondo per la sua popolazione in età lavorativa. Poi scava più a fondo nei risultati scolastici e scopre che il mistero si infittisce con un numero enorme di persone ben formate, soprattutto nelle scienze. La Russia ha prestazioni miserevoli nel settore della cultura, decisamente peggiori rispetto a quelle dell’Unione Sovietica. Nel 2019, la Russia era dietro all’Austria per quanto riguarda le richieste di brevetti internazionali, nonostante avesse una popolazione 16 volte superiore. Oggi, si colloca a fianco dell’Alabama per quanto riguarda i brevetti statunitensi, il parametro di riferimento per le aziende di tutto il mondo, nonostante abbia una popolazione quasi 30 volte superiore a quella dell’Alabama. Tutti questi numeri sono destinati a peggiorare, viste le centinaia di migliaia di russi, probabilmente ben formati e educati in città, che sono fuggiti dal Paese dopo l’aggressione all’Ucraina.

Cosa spiega questo incredibile squilibrio in Russia? Un nuovo libro dello studioso Alexander Etkind, “Russia against modernity” (“La Russia contro la modernità”) sostiene che Putin ha creato uno Stato parassitario che ottiene entrate dall’estrazione di risorse naturali piuttosto che da una produzione creativa, e che non adempie a nessuna delle funzioni di uno Stato moderno in termini di assistenza ai suoi cittadini. La corruzione è intrinseca a questo regime cleptocratico, afferma Atkins, sottolineando che la Russia post-sovietica ha registrato il più rapido aumento di disuguaglianze al mondo.

Dopo le proteste contro di lui nel 2011 e nel 2012, che un Putin infuriato attribuì all’allora Segretario di Stato Hillary Clinton, lo Stato russo è diventato ancora più anti-moderno. Per il regime di Putin, l’Occidente ora rappresenta delle forze di modernizzazione sociale, economica e politica che potrebbero “infettare” la Russia. Nel discorso pronunciato in occasione del lancio della guerra in Ucraina, Putin ha accusato gli Stati Uniti di voler distruggere i valori tradizionali della Russia e di imporne di nuovi che, cito, «portano direttamente al degrado e alla degenerazione in quanto contrari alla natura umana».

Per Putin, la modernizzazione della Russia creerebbe una società civile più attiva con maggiori richieste di una migliore assistenza sanitaria, più