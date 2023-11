L’ ipocrisia delle piazze pro palestina

E’ indubbio che le numerose manifestazioni che si svolgono per lo più nei paesi musulmani e occidentali, siano animate da sentimenti anti ebraici, anti americani e in ultimo antioccidentali. Dice la segretaria PD Schlein “Non possiamo assistere al massacro di civili palestinesi. Non è accettabile, non è umano” Giusto, ma se il movente fosse la morte dei civili, in particolare bambini, durante l’offensiva israeliana a Gaza, avremmo dovuto vedere queste stesse persone protestare quando russi, siriani ed Hezbollah radevano al suolo Aleppo, oltre 60.000 morti. Come sono stati silenti mentre i russi radevano al suolo Grozny, provocando migliaia di morti. Erano anche allora civili, donne e bambini musulmani, eppure silenzio, Niente appelli dei professori a boicottare la Russia. Se il problema fossero le vite degli innocenti e la voglia di pace, avremmo proteste per i bombardamenti russi in Ucraina su obbiettivi civili, ospedali, chiese, dighe, scuole, con deportazione di bambini. Invece in quel caso chi invoca la pace, invita gli ucraini alla resa. Passi per le masse arabe che in fondo non hanno mai accettato l’esistenza di Israele, ma fa un po’ ridere che la sinistra nostrana protesti per la nascita di uno Stato che non è mai esistito. Quando L’Onu votò per la nascita di Israele, la Cisgiordania faceva parte del regno di Giordania e Gaza dell’Egitto, dopo le guerre perdute dei paesi arabi contro Israele, questi Stati si sono liberati di questi territori e dei loro abitanti, che erano un problema. Basta ricordare il settembre nero, il massacro dei palestinesi da parte dell’esercito giordano. Quando il tema dei due Stati è arrivato vicino al traguardo, con i premier israeliani Olmert e Rabin, sono stati i palestinesi a rifiutarlo, perché non si voleva accettare l’esistenza di Israele. Certo ora la situazione si è complicata per l’espansionismo dei coloni israeliani, ma anche perché la democrazia ebraica si è evoluta diventando oltre che una potenza militare anche uno Stato economicamente e tecnologicamente avanzato, mentre nei territori di Gaza e della Cisgiordania, gli aiuti internazionali sono finiti in armi e corruzione, lasciando dilagare la povertà. Fa sorridere che la confusa sinistra italiana, molto attenta ai diritti della zona delle mutande, ignori riflessioni sugli argomenti sopra descritti e sfili di fatto con l’asse della resistenza, cioè con le peggiori teocrazie, che non solo negano questi diritti, ma impiccano il dissenso, lapidano le adultere e con la Polizia morale, uccidono ragazze per un velo portato in maniera non regolamentare. Se l’Occidente e l’America fanno così schifo, si può sempre emigrare in Iran. E’ la classica ipocrisia della sinistra post comunista e post democristiana. L’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto, anche perché è lei che stabilisce torti e ragioni, che urla all’islamofobia, dimenticando gli attentati islamici. Dice sempre la nostra Elly di essere preoccupata “per il rigurgito antisemita”, è già qualcosa, se non si dimentica la strage fatta da Hamas in Israele, le atrocità connesse e il rapimento di civili, per le quali ricordiamo una modesta manifestazione del quotidiano il Foglio, non certo piazze traboccanti di sdegno. Come non vediamo sdegno per il fatto che Hamas si nasconda vigliaccamente tra i civili, usandoli come scudi umani. In questa guerra, dove un contendente, Hamas, non ha regole, diventa un po’ ipocrita pretendere che Israele le abbia integralmente. E’ giusto invocare la pace, cercare di dare ai palestinesi uno Stato, ma per favore senza ipocrisie e ben sapendo che se si può portare lo Stato ebraico al tavolo della trattativa, non c’è la certezza di poterci portare l’asse della resistenza guidato dalla teocrazia iraniana, né tutti i palestinesi, visto che non accettano l’esistenza stessa di Israele. Ebbene sia detto senza giri ipocriti, io credo che non sia accettabile una pace che preveda la distruzione di Israele e vorrei sentirlo dire anche da quelle piazze. Perché se così non fosse, oltre al disonore avremmo la guerra.

