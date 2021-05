Dalla Fed alert su Wall Street: “Valutazioni elevate, c’è il rischio di forti ribassi”

Secondo il Financial Stability Report, in caso di calo della propensione al rischio le azioni sarebbero esposte a pesanti cali

La Federal Reserve fa il tagliando del mercato azionario americano e mette in guardia gli investitori da possibili ribassi provocati dalla vulnerabilità dei prezzi. Il monito arriva dal Financial Stability Report, il documento semestrale della banca centrale che analizza la stabilità del sistema finanziario americano.

VALUTAZIONI ALLE STELLE

Secondo quanto riportato nel Report, firmato da Lael Brainard, membro del consiglio dei governatori della Fed, la crescente propensione al rischio sta aumentando le valutazioni degli asset in maniera quasi indiscriminata. Non solo, infatti, i principali indici azionari di Wall Street continuano a stabilire nuovi massimi, ma anche i mercati delle obbligazioni societarie sono stati investiti dall’ondata. Ieri l’indice Dow Jones ha stabilito un nuovo record a 34.548 punti e l’S&P 500 viaggia costantemente sopra i 4.200 punti, con un guadagno che da inizio anno supera gli 11 punti percentuali.

IL CASO MEME STOCK

In un contesto del genere, è il monito della Fed, in caso di calo della propensione al rischio i prezzi degli asset sarebbero vulnerabili ed esposti a cali significativi. Una descrizione che ricorda molto da vicino la definizione di bolla finanziaria. “Gli indici azionari stanno stabilendo nuovi massimi, i prezzi delle azioni rispetto alle previsioni di utili sono vicini al massimo della loro serie storica e la propensione al rischio è aumentata ampiamente, come ha dimostrato l’episodio dei meme stock“, ha spiegato Brainard, citando casi come quello delle azioni di GameStop. La combinazione di valutazioni elevate e alto livello di indebitamento aziendale, secondo la Fed, può amplificare gli effetti di un riprezzamento. E tra i settori più vulnerabili vengono citati quelli più sensibili alla pandemia, come energetici, viaggi e ospitalità.

RISCHIO ANCHE NELLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE

Ma nel Financial Stability Report si fa riferimento anche al fallimento dell’hedge fund Archegos Capital Management e al rischio che interessa i mercati delle obbligazioni corporate: “Gli spread delle obbligazioni speculative di qualità inferiore rispetto ai rendimenti del Tesoro sono tra i più ristretti che abbiamo visto storicamente. La combinazione di alte valutazioni con livelli molto elevati di indebitamento delle imprese è da tenere sotto osservazione a causa della possibilità di amplificare gli effetti di un evento di riprezzamento”, ha commentato Brainard.