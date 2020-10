Chi vince e chi perde sui mercati con Biden o Trump

A fronte di una contesa molto incerta, Amundi valuta le possibili conseguenze sul dollaro e sui settori dell’azionario che potrebbero essere favoriti a seconda di chi vince. Il tema caldo dei rapporti con la Cina

Anche se il dato aggregato di diversi sondaggi indica Joe Biden in vantaggio su Donald Trump di 7,6 punti, in calo rispetto al picco di 10,4 di giugno, le probabilità restano intorno a 50/50, con un piccolo vantaggio per il candidato Dem, per diversi motivi. L’analisi di Didier Borowski Head of Global Views, Marco Pirondini Head of Equities, US Portfolio Manager, Christine Todd Head of US Fixed Income e Paresh Upadhyaya Director of Currency Strategy, US Portfolio Manager, di Amundi, indica in primo luogo il vantaggio ridotto di Biden nei cosiddetti “swing states”, dove si riduce a solo del 3,9 punti, praticamente sotto il margine di errore.

CRUCIALI GLI STATI IN BILICO

Secondo gli esperti di Amundi, infatti, le elezioni saranno determinate da una manciata di stati in bilico, tra cui Arizona, Florida, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Inoltre, sottolineano che l’affluenza alle urne sarà un fattore critico e prevedono un’affluenza record, con un elevato numero di voti per posta. Nel complesso, Trump ha un tasso di gradimento netto negativo di -9,6 punti, secondo l’aggregazione di diversi sondaggi, ma il presidente in carica gode di un tasso di gradimento netto positivo del 4,0 sulla sua gestione dell’economia, che potrebbe aiutarlo a ottenere un sostegno più vasto se l’economia guadagnasse slancio.

I TEMI DELLE DUE CAMPAGNE

Passando all’esame dei temi chiave per i candidati, gli esperti di Amundi ne indicano tre principali nella campagna di Trump, vale a dire “law and order”, la Cina e l’adeguatezza di Biden, mentre il candidato Dem sta conducendo la campagna sulla politica economica all’insegna dello slogan “Build Back Better”, sulla sanità, sulla giustizia razziale e sulla moralità. Biden sta pianificando un altro pacchetto di stimoli fiscali per affrontare le questioni economiche legate alla pandemia e ha in programma importanti investimenti in infrastrutture supportando una revisione del Green New Deal. Biden prevede anche di incentivare l’Obamacare e la riforma dei farmaci da prescrizione, mentre entrambi i candidati dovranno affrontare la questione di lungo termine delle crescenti disuguaglianze.

DOLLARO SEMPRE DEBOLE

Secondo gli esperti di Amundi, l’implicazione principale per gli investimenti è un dollaro che dovrebbe rimanere debole nel medio termine, per il riemergere dei deficit gemelli di bilancio e commerciale, insieme all’impegno di lungo termine della Fed di mantenere i tassi prossimi allo zero. Ma se le probabilità di una rielezione di Trump dovessero salire, il dollaro potrebbe apprezzarsi temporaneamente per la maggior incertezza geopolitica. In ogni caso, l’analisi di Amundi sconta volatilità di mercato nel breve termine avvicinandosi alle elezioni.

L’INCERTEZZA PESA SULL’AZIONARIO

Il rischio maggiore per le dinamiche di mercato nel breve termine, secondo gli esperti di Amundi, è una corsa elettorale incerta, perché alcuni settori di mercato potrebbero reagire in modo diverso a seconda di chi vince. Le Big tech, la difesa, i finanziari e l’energia da carbone potrebbero registrare performance migliori sotto Trump, mentre le energie rinnovabili e le infrastrutture potrebbero rivelarsi vincenti con Biden. In entrambi i casi, gli esperti di Amundi ritengono che gli investimenti ESG guadagneranno sempre più forza a livello globale, con la pressione crescente degli investitori per una maggior adesione alle pratiche ESG, grazie all’accelerazione dei flussi azionari, anche negli Stati Uniti, chiunque vinca.

RESTA CRITICO IL FRONTE CINESE

Un fronte critico resta invece quello delle relazioni USA-Cina un fronte su cui pesano, oltre alla guerra tecnologica, alla guerra sui mercati dei capitali per le partecipazioni estere e al ‘re-shoring’ della catena di approvvigionamento globale, anche la situazione di Hong Kong, che introduce il rischio di sanzioni USA alle banche cinesi e di esclusione dal sistema del dollaro. Secondo gli esperti di Amundi, un certo miglioramento potrebbe esserci con una possibile presidenza Biden, mentre ulteriori barriere commerciali potrebbero essere adottate in caso di conferma di Trump.