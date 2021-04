Bitcoin è una moneta? Ma chissenefrega!

(post da leggere fino in fondo e seguendo bene tutti i link)

Mentre c’è chi passa le ore a disquisire se il Bitcoin sia moneta in senso tradizionale oppure no: ma chissenefrega!

Mentre c’è chi lo paragona ad cazzum ad un francobollo Gronchi Rosa: non perdo nemmeno un secondo a spiegarvi le evidentissime differenze.

Insomma mentre perditempo e rosikoni cazzeggiano, intanto il Treno Epocale del Bitcoin sta sfiorando i 50mila dollari ai nuovi massimi di sempre

e tanti se lo stanno perdendo nello stare dietro a cattivi Maestri e falsi Guru.

La news del momento naturalmente è la seguente che ha fatto schizzare il BTC ancora più in alto.



CNBC: Tesla buys $1.5 billion in bitcoin, plans to accept it as payment

Tesla announced in an SEC filing Monday that it has bought $1.5 billion worth of bitcoin.

The company also said it would start accepting bitcoin as a payment method for its products.

CEO Elon Musk has been credited for raising the prices of cryptocurrencies, including bitcoin, through his messages on Twitter.



Se un visionario (nonché ad oggi l’uomo più ricco al Mondo) come Elon Musk compra Bitcoin…

che qualunque cosa faccia hai la coda ad imitarlo…

beh fate voi.



Inoltre ha comprato Bitcoin via Tesla:

pensate se le varie tesorerie di società quotate iniziassero a differenziare anche solo 0.5% in btc ….

MicroStrategy CEO sees an ‘avalanche’ of companies buying bitcoin

The long-time software executive sees bitcoin as a form of “digital gold” and it’s the gold bugs who should be concerned.



Si vocifera di Apple….

Is Apple About To Announce A $5 Billion Bitcoin Purchase? One Bank Thinks So



Ed anche nelle pubbliche amministrazioni

Miami Mayor Who Backs Bitcoin Wants City to Hold Crypto Assets



E nel sistema bancario/finanziario tradizionale…

WSJ News Exclusive | Bitcoin to Come to America’s Oldest Bank, BNY Mellon

The custody bank said it will hold, transfer and issue bitcoin and other cryptocurrencies on behalf of its asset-management clients.



CNBC: Feeling the heat from employees, Wall Street banks get closer to adopting bitcoin

If one of the six biggest U.S. banks decides to embrace bitcoin, it would be a major stamp of legitimacy for the nascent asset class.



Bitcoin-mania: Mastercard farà entrare nella sua rete una selezione di criptovalute per i pagamenti

Entro l’anno, Mastercard farà entrare nella sua rete una selezione di criptovalute, che potranno essere usate direttamente ….

Investitori Istituzionali sempre più a spingere sul Bitcoin…





Bitcoin: chi entra dopo Tesla? E cosa succederebbe?

Intervista a Mir Liponi, CEO di satoshi design, sugli ultimi sviluppi nel campo bitcoin. Cosa aspettarsi dopo l’investimento di Tesla?



Io vi avevo già anticipato tutto 2 anni fa, della partenza del secondo Treno Epocale dopo quello del 2017.

Ma il Bitcoin non era morto? (per la 323° volta e dintorni)?

Tra le altre cose nel post citato si discuteva del fatto

come il bitcoin sia una “unità di valore” DECENTRALIZZATA del tutto nuova ed ibrida:

può essere moneta, può essere oro digitale, può essere riserva di valore, può essere asset speculativo, può essere oggetto di collezionismo 🙂

Può essere tutte le cose assieme od una sola: dipende….

Poi se uno non è Talebano ma è Pragmatico come il sottoscritto…

beh è del tutto evidente che il bitcoin non riuscirà mai a scalzare del tutto le valute FIAT

ma potrebbe diventare – e sta diventanto – oro digitale, un asset di valore alternativo al currency debasement in atto delle valute FIAT in mega Bolla = a me basta ed avanza!

Ed a voi? 😉

Tra l’altro le valute FIAT centralizzate – se bene usate – hanno i loro pro come tutte le cose, non sono cattive in sé e di per sé: dunque pragmaticamente si usa sia il sistema della valute FIAT che quello del Bitcoin e delle cryptovalute, a seconda dei casi e dell’utilità.

Che poi oggi il sistema delle Valute FIAT sia stato portato sempre più agli estremi dalle Banche Centrali a suon di tassi a zero/negativi + QE-to-infinity,

che con l’acceleratore Covid sia stata creata una Big Bubble 2.0 che a confronto quella post-crack Lehman B. era una passeggiata,

che sia in atto man mano un currency debasementche porta ad un’importante perdita di valore di acquisto delle classi medie (e non solo)

che si sia creato un pericolosissimo Moral Hazard con Bund a tassi negativi ma persino i bond del Portogallo ed i junk bond = pessima allocazione dei capitali, rischio a go-go tanto ti coprono le BC, sparizione rapporto rischio/rendimento e delle più basilari regole economico/finanziarie

beh tutto questo non può che favorire il BITCOIN come sistema alternativo e di protezione.

Se poi si inizia a parlare sempre più di patrimoniali per dare un maggiore sottostante alla Big Bubble (col kiulo vostro però…),

di monetizzazione del debito,

di 200 economisti fuori come dei balconi che chiedono alla BCE di annullare i debiti degli Stati nel bilancio della BCE stessa,

di rischi di iper-inflazione (già iniziata su molti asset, vedi prezzo del grano e del pane)



Global food prices — led by cereals, oils and sugar — rose in January for the eighth consecutive month reaching their highest level in nearly seven years….

di mondo cashless etc etc etc

Beh come dicevo nel mio audio….FOZZA BITCOIN!

rimanendo anche coscienti che in buona parte BTC rimane per ora un proxy della grande ondata di liquidità delle BC che può essere usato però come il migliore moltiplicatore per proteggersi e fare anche BOOM!

Domani chissà se riuscirà ad essere più indipendente?

Chi ha bitcoin sarà in grado di vedere come andrà a finire, gli altri avranno problemi ben più impellenti come trovare carta di giornale per coprirsi sotto ad un ponte….ed in tempi di digitalizzazione trovare la carta di giornale sarà sempre più arduo 🙂



Alla fin fine anche il Guru degli Hedge Fund

– che per anni ha sputato sul bitcoin –

sta cambiando idea e ci da la definizione migliore: CHE DIAVOLO DI INVENZIONE!

Ah ah ah!

P.S. non parliamo poi delle enormi potenzialità di Ethereum, DeFi, galassia Polkadot etc etc che potrebbero riscrivere in parte il funzionamento della finanza, ma non è il focus di questo post.

Ray Dalio Calls Bitcoin ‘One Hell of an Invention,’ Considers It for New Funds

Bridgewater Associates founder Ray Dalio said Bitcoin is “one hell of an invention” and he’s considering cryptocurrencies as investments for new funds offering clients protection against the debasement of fiat money.

“To have invented a new type of money via a system that is programmed into a computer and that has worked for around 10 years and is rapidly gaining popularity as both a type of money and a storehold of wealth is an amazing accomplishment,” Dalio wrote in a note to clients and later posted on Bridgewater’s website.

“There aren’t many alternative gold-like assets at this time of rising need for them.”

Non posso che chiudere il POST con la mitica profezia di Giacomo Zucco

alla festa della nostra Community Bigbit di Dicembre 2017 (poco prima dell’esplosione della Bolla che il bitcoin come spiegavo procede così…)

DA ASCOLTARE IN RELIGIOSO SILENZIO 😉