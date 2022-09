Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione

PUTIN E IL GAS – BY EMILIANO CARLI

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, le sanzioni occidentali contro Mosca dopo lo scoppio della guerra in Ucraina stanno cominciando ad avere effetto, spiega Stéphane Lauer, editorialista di Le Monde, nel suo articolo. Questi effetti sono graduali ma cumulativi e stanno portando l’economia russa in un vicolo cieco.

Nel torpore estivo, una piccola musica si è insidiata nel dibattito pubblico. Le sanzioni occidentali contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina sono state considerate un fallimento. L’embargo non solo non funzionerebbe, ma si ritorcerebbe contro gli interessi dei suoi promotori. Peggio ancora, l’economia russa mostrerebbe una capacità di recupero insospettata.

Per un certo periodo questo discorso è stato confinato all’estrema destra e alle frange di un populismo miope, ma sta guadagnando influenza in un momento in cui i danni causati dall’inflazione e dalla crisi energetica cominciano a farsi sentire nell’Unione Europea (UE). È in gran parte alimentata dall’inaffidabilità delle statistiche disponibili, da quando il Cremlino ha smesso di pubblicare cifre aggiornate e verificabili a favore di dati errati e in gran parte manipolati.

Affermare che le sanzioni sono inefficaci non è soltanto falso. È soprattutto per dare credito alla narrazione distillata dalla propaganda russa, che ha un solo obiettivo: rompere l’unità dell’Occidente nel tentativo di allentare la morsa che minaccia di asfissiare la sua economia. L’uso dell’arma del gas negli ultimi giorni per far sprofondare le democrazie europee nell’incertezza e nella paura della penuria non ha altro scopo. L’obiettivo è fermare una discesa agli inferi che, senza un ipotetico ripensamento da parte dei leader occidentali, sembra inevitabile.

L’undicesima economia più grande del mondo

Certo, la disintegrazione è più lenta del previsto. Con il suo basso debito estero e le abbondanti riserve di valuta estera, era ingenuo credere che l’undicesima economia mondiale sarebbe crollata come un castello di carte. All’inizio della guerra, il calo del PIL era stimato al 15%. Alla fine, si prevede che la recessione sarà la metà. Anche così. L’entità è ancora equivalente a quella registrata dalla zona euro nel 2020, quando è emersa la crisi pandemica. Ma questa volta la Russia non ha messo in campo né il “whatever it takes” né un massiccio piano di lavoro a breve termine per attutire il colpo.

Sergei Guriev, direttore dell’istruzione e della ricerca di Sciences Po ed ex consigliere economico del governo russo rifugiatosi in Francia, sottolinea che alla vigilia della guerra la Russia si aspettava ancora una crescita del 3%. Le sanzioni hanno quindi contribuito a un calo dell’economia di 9 punti. Solo l’impennata del prezzo del petrolio, che rappresenta un terzo del PIL, metà delle entrate fiscali e due terzi delle esportazioni, ha contribuito a limitare i danni. “Ma con l’attuale prezzo del petrolio, senza le sanzioni, il potenziale di crescita dell’economia russa dovrebbe essere di circa il 7%”, sottolinea Guriev.

Di fatto, la Russia si è trasformata in un villaggio “Potemkin”: dietro una facciata che dà l’illusione di resilienza, le crepe stanno già minacciando le fondamenta. La tesi della tenuta dell’economia russa si basa sul fatto che il Paese ha un surplus commerciale record, mentre il rublo sta mostrando una forza inaspettata. Ma la ragione per cui entrambi gli indicatori stanno facendo bene è quella sbagliata.

La bilancia commerciale estera porta i segni del crollo delle importazioni. Per quanto riguarda il mito della moneta forte, la situazione è ingannevole perché si spiega essenzialmente con i massicci interventi della banca centrale russa a sostegno del rublo e con i drastici controlli sui cambi.

I consumi sono diminuiti del 10% e, a causa della mancanza di componenti e di sbocchi, la produzione industriale è scesa del 7%. Nel settore automobilistico, il calo ha raggiunto il 90%. Per evitare di scendere a zero, il governo è stato costretto ad allentare gli standard di sicurezza consentendo l’uso di veicoli senza airbag e freni ABS.

Più di 1.200 aziende straniere hanno lasciato la Russia, pari al 40% del PIL, spazzando via quasi tre decenni di investimenti stranieri, secondo un recente studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Yale, che parlano di un’economia russa paralizzata. Anche il divieto di importazione di componenti industriali sta agendo come un lento veleno. La flotta aerea commerciale russa non è ancora a terra, ma le compagnie sono costrette a smantellare alcuni aerei per mantenerne altri.

Più problematica per l'”operazione speciale”, il nome ufficiale della guerra con l’Ucraina, è la mancanza di componenti elettronici, essenziali per la fabbricazione di missili e carri armati di ultima generazione. Nonostante l’uso di canali di contrabbando, il potenziale militare della Russia si sta riducendo perché non è tecnologicamente autonomo.

Rimangono gli idrocarburi. Sebbene il gas russo sia al centro dei dibattiti in Europa, rappresenta solo un terzo delle entrate petrolifere del Paese. L’oro nero è quindi una questione cruciale per lo sforzo bellico. Finora i proventi del petrolio hanno continuato a riempire le casse dello Stato. Le sanzioni, annunciate a maggio, hanno fatto aumentare i prezzi mondiali, ma non saranno pienamente applicate fino a dicembre. Nel frattempo, gli europei hanno continuato ad acquistare il più costoso petrolio russo in mancanza di un’alternativa, dando l’illusione che l’embargo non abbia alcun effetto. Anche se la Cina e l’India subentreranno parzialmente acquistando petrolio a basso costo dalla Russia, il crollo della domanda occidentale a partire dal 2023 sarà un momento chiave nell’equilibrio di potere con la Russia.

“Gli effetti delle sanzioni sono graduali e cumulativi”, afferma Agathe Demarais, direttore delle previsioni globali dell’Economist Intelligence Unit. È una maratona che richiede pazienza. La pazienza degli europei è messa a dura prova dal razionamento dell’energia e dalla recessione. Devono convincersi che il tempo è dalla loro parte per le democrazie. Rinunciare al nostro comfort energetico e al nostro potere d’acquisto ha un costo, ma difendere i nostri valori e la nostra sovranità non ha prezzo.