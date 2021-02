Akros:  titoli su cui puntare con Draghi al Governo

Banca Akros ha indicato Atlantia e Tim per le quali si potrebbero sbloccare i dossier Aspi e rete unica. Mentre le banche, in particolare Intesa e Mediobanca, potrebbero beneficiare di una maggior liquidità in arrivo sul settore italiano come le società del risparmio gestito: Anima, Azimut, Banca Mediolanum, ma anche Poste Italiane. Occhio anche Leonardo

Mentre Piazza Affari, in rialzo del 2,54% a 22.626 punti, promuove già un Governo di alto profilo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, giunto al Quirinale, e proseguono gli acquisti sui Btp con il rendimento del decennale sceso allo 0,56% (la crisi di governo aveva portato i tassi fino allo 0,70%) e il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi a 103 (è tornato negativo il rendimento dei Btp a 5 anni a -0,01% con un differenziale a 68 punti base, mentre sui Btp a 2 anni i tassi sono scesi a -0,39% con uno spread a 31 punti base), gli analisti anticipano quelli che, secondo loro, sono i titoli “vincenti” che potrebbero beneficiare della nascita di un Governo a guida Mario Draghi.

Infatti, dopo il fallito tentativo di formare un nuovo governo “politico” per le sostanziali differenze sul programma con Italia Viva, il presidente della Repubblica Mattarella oggi ha convocato Draghi per affidargli un mandato per costituire un governo istituzionale di alto profilo con una larga maggioranza parlamentare. In caso di fallimento, rimarrebbe solo l’opzione di elezioni anticipate, che tuttavia resta uno scenario improbabile.

Ebbene Banca Akros ha indicato Atlantia e Tim (oggi si riunisce il cda) per le quali si potrebbero sbloccare i dossier Autostrade per l’Italia e rete unica. Mentre le banche, in particolare Intesa Sanpaolo e Mediobanca, potrebbero beneficiare di una maggior liquidità in arrivo sul settore italiano come le società del risparmio gestito: Anima, Azimut, Banca Mediolanum, ma anche Poste Italiane.

In tutto sono 14 i titoli seguiti dalla banca d’affari per i quali è attesa una reazione positiva: tra gli altri, Leonardo grazie alla riduzione dello spread e alla maggiore stabilità di Governo, WeBuild, Cattolica Assicurazioni, Mediaset e Inwit. Inoltre, eventuali riforme del mercato del lavoro potrebbero favorire Openjobmetis. (riproduzione riservata)