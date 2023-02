Wellington Management punta sulla prossima generazione di innovazioni farmaceutiche

Osservando l’intero ecosistema sanitario (biofarmaceutica, dispositivi e servizi sanitari), Rebecca Sykes (Wellington Management) intravede un momento cruciale per la ricerca di aziende e per gli investitori

di Leo Campagna

L’industria farmaceutica ha attraversato un periodo molto complesso per via della pandemia da COVID-19, ed è stato sorprendente osservare il rapido sviluppo di vaccini e terapie. “Guardando al settore sanitario in generale, non posso non essere che molto ottimista” commenta Rebecca Sykes, Global Industry Analyst di Wellington Management.

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI INNOVAZIONE FARMACEUTICA



Secondo la quale c’è solo l’imbarazzo della scelta in termini di opportunità per l’industria biofarmaceutica. “Credo che molta attenzione si concentri sul cancro, rispetto al quale sono stati compiuti enormi progressi nell’ultimo decennio, in particolare con i farmaci immuno-oncologici, ma c’è ancora molto lavoro da fare, perché buona parte dei tumori al momento non è curabile” specifica Sykes.



MIGLIORARE LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Anche le malattie autoimmuni rappresentano un’area in cui sono stati compiuti numerosi progressi in termini di comprensione della biologia e di nuovi farmaci negli ultimi 15 anni. Tuttavia, sottolinea la manager di Wellington Management, c’è ancora molto lavoro da fare per le malattie autoimmuni per le quali le opzioni terapeutiche sono buone ma non ottime, tra cui patologie come la colite ulcerosa e l’artrite reumatoide. “Per quel che riguarda le altre malattie autoimmuni, abbiamo l’opportunità di migliorare la somministrazione dei farmaci. Molti nuovi farmaci esistono unicamente in forma iniettabile, perché si tratta di terapie biologiche, ma è possibile che in futuro si possano somministrare pillole per via orale “per affrontare lo stesso percorso terapeutico” riferisce Sykes.

L’EDITING GENETICO

Nel lungo periodo la manager pensa che alcune delle tecnologie più recenti alla base dei nuovi farmaci diverranno più comuni. La tecnologia di coniugazione farmaco-anticorpo acquista un ruolo sempre più importante nella cura del cancro. “L’attrattiva di questi farmaci ovviamente è che forniscono una terapia citotossica o chemioterapia in maniera molto mirata e più sicura. Inoltre potremmo osservare una tecnologia come l’editing genetico che consente di apportare modifiche molto selettive alla produzione di proteine nell’organismo, correggendo malattie croniche come il colesterolo alto, con un impatto enorme sulla salute di milioni di pazienti” spiega l’analista di Wellington Management.



LA CURA DELL’OBESITA’

Attualmente Sykes si sta concentrando su un fattore che avrà un impatto enorme: la cura dell’obesità e l’obesità come malattia in sé. “Per la prima volta sono stati approvati e sono stati presentati dati incrementali per una categoria di farmaci tradizionalmente utilizzati per il diabete di tipo 2 per il controllo e il mantenimento della glicemia, ma ora risulta evidente come questa categoria risulti efficace come terapia per la perdita di peso, particolarmente per pazienti eccessivamente sovrappeso” fa sapere la manager.



RISVOLTI POSITIVI SUI RISCHI CARDIOVASCOLARI

Gli effetti a lungo termine sono ancora in fase di esame, ma probabilmente avranno risvolti positivi su rischi cardiovascolari ed eventi che si verificano in là con gli anni come infarti, ictus e morti precoci connesse ad alcune delle conseguenze dei disturbi metabolici. La buona notizia è che la pandemia da COVID-19 ha puntato i riflettori sull’industria farmaceutica e sul fatto che la scienza e il duro lavoro possono salvare delle vite.



UN MOMENTO MOLTO SIGNIFICATIVO PER GLI ANALISTI DEL SETTORE

“Credo che, osservando più in generale l’intero ecosistema sanitario in tutti i settori della biofarmaceutica, dei dispositivi e dei servizi sanitari, questo sia un momento molto significativo per gli analisti dedicati al settore sanitario, sia per la ricerca di società, sia per la costruzione di portafogli per gli investitori” conclude la Global Industry Analyst di Wellington Management.

Da Investing