Usa: ora l’1% più ricco “vale” più di tutto il ceto medio

di Alberto Battaglia

La ricchezza in possesso di tutta il ceto medio americano è inferiore a quella detenuta dal solo 1% degli americani più ricchi: lo attestano i dati pubblicati dalla Federal Reserve, che offrono la notizia di un sorpasso ormai atteso, dopo anni di declino del ceto medio e di forti concentrazioni della ricchezza in poche mani.

Nel dettaglio, la classe media viene qui definita come quel 60% della popolazione che ha redditi inferiori al 20% che guadagna di più e superiori al 20% che guadagna di meno. Si parla, dunque, di 77,5 milioni di famiglie americane che guadagnano fra i 27mila e i 141mila dollari l’anno. Dall’altra parte, c’è il più noto 1% che registra le maggiori entrate: 1,3 milioni di famiglie i cui redditi superano i 500mila dollari. La ricchezza, negli Stati Uniti si è progressivamente andata a concentrare in quest’ultima fascia di popolazione, che oggi controlla il 27% di tutte le fortune del Paese, contro il 26,6% della classe media – nonostante in termini numerici il rapporto sia circa di 1 super-ricco ogni 60 appartenenti al ceto medio.