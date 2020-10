Ubs, i titoli assicurativi che rendono fino all’8%

Gli analisti di Ubs, fra le compagnie assicurative europee, hanno assegnato il giudizio buy (comprare) a Prudential, Allianz, Zurich e Swiss Re. Con un occhio

I titoli assicurativi non hanno brillato per performance relative da marzo, ma hanno il vantaggio di offrire interessanti dividend yield in questo esercizio e nel prossimo. Ecco raccomandazioni e target price degli analisti di Ubs

1) Prudential. Rating buy (comprare) e prezzo obiettivo 1.460 pence, che implica un potenziale di rialzo del 29%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 3,4 e 3,5%.

2) Allianz. Rating buy (comprare) e prezzo obiettivo 215 euro, che implica un potenziale di rialzo del 33%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 6,1 e 6,5%.

3) Zurich. Rating buy (comprare) e prezzo obiettivo 390 franchi svizzeri, che implica un potenziale di rialzo del 25,5%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 6,3 e 6,6%.

4) Swiss Re. Rating buy (comprare) e prezzo obiettivo 93 franchi svizzeri, che implica un potenziale di rialzo del 40%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 8,5 e 8,8%.

5) Axa. Rating neutrale e prezzo obiettivo 18,80 euro, che implica un potenziale di rialzo del 25%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 8,8 e 9,1%.

6) Generali. Rating neutrale e prezzo obiettivo 12,50 euro, che implica un potenziale di rialzo del 9,6%. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 8,1 e 8,6%.

7) Hiscox. Rating neutrale e prezzo obiettivo 860 pence, in linea con le quotazioni attuali. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 2,7 e 4,2%.

8) Munich Re. Rating neutrale e prezzo obiettivo 235 euro, del 10,8% superiore alle quotazioni attuali. Il rendimento della cedola 2020 e 2021 è rispettivamente 4,5 e 4,8%. (Riproduzione riservata)