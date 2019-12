Popolare di Bari, (ennesimo) Fulgido Esempio del sistema bancario più Solido dell’Universo

Di Roberto Rebuffo

Con il fallimento problema conclamato di Popolare di Bari per me si chiude un ciclo partito più o meno 7 anni fa. Insieme a Carige, MPS, le banche venete, Banca Marche, anche la Popolare di Bari è stata oggetto di una serie di post sul più Solido Sistema Bancario dell’Universo (+SSBU®), quello della NEG.

Non saprei dirvi cosa verrà poi perché da anni non sono più molto interessato alle miserie creditizie oltreconfine ma ho come il sospetto che lo scopriremo presto.

Di questa vicenda scontatissima e iper annunciata da almeno un decennio manca ancora : come verrà tappata, a Genova esiste un verbo apposta per questo tipo di situazione, Tapullare.

Il Tapullo è quella soluzione temporanea e raffazzonata per fare reggere la baracca, qualcosa che vedi a occhio che regge appena e che sai che prima o dopo ci dovrai tornare su.

Quindi direi che più che come verrà tappata la falla Popolare di Bari assisteremo a come verrà tapullata.

Tuttavia la questione è politicamente interessante, come noto e giustamente il MoVimento 5 Stelle ha sempre detto ( direbbe Di Maio, “prima di tutto con il Movimento 5 Stelle ce lo siamo sempre detti….”) mai più soldi alle banche in crisi, mai più soldi ai banchieri.

Matteo Renzi, da vera carogna politica, ha disertato e fatto disertare dai suoi ogni Consiglio dei Ministri che si occupa di Popolare di Bari in modo ogni singolo euro di “aiuto di Stato” all’ennesima banca del +SSBU® sarà frutto di decisioni anche grilline. Il Matteo de Sinistra ( ma dove? ) ha evidentemente qualche ricordo della shitstorm a 5 stelle a causa del Caso Boschi e del fallimento delle banchette del centro italia.

La questione è ovviamente piuttosto complessa e sarà necessario un calcolo tecnico per capire quale possa essere l’opzione meno onerosa direttamente o indirettamente per lo Stato e poi ci saranno le consuete pressioni politiche per salvare il culo a questo o quel banchiere, faccendiere e soprattutto:

Chi ha deciso di fare credito a rischio

Chi ha preso soldi a prestito e non gli ha restituiti

Che giro di puttane, mazzette, mafia, ndrangheta, cammorra e corrutela ci potrebbe essere fra i due soggetti.

Infine ci sarebbe la simpatica questione dell’efficientissimo sistema di controlli del +SSBU®. Se vi ricordate per anni vi ho frullato i maroni sullo strano privilegio o linea di comunicazione goduto dalla Popolare di Bari da parte della Banca d’Italia. Mi piacerebbe una commissione parlamentare di inchiesta su questo.

Ah a proposito il conto, PER INIZIARE, è 1 miliardo di euro, ma vedrete che mano a mano che la vigilanza (si vabbè) magari quella della malvagia Europa ci metterà il naso come successo per Carige ( ho perso il conto dei salvataggi) uscirà un buco nero epocale.

Da Funny King

