Per Berenberg il 2022 è l’anno dei titoli assicurativi.

Riassicurazione e assicurazione per il 2022. Il 2021 per il settore assicurativo è stato un buon anno: l’indice Stoxx 600 Insurance (SXIP) è aumentato del 15% e del 21% inclusi i dividendi reinvestiti, ma il rendimento totale del 21% è stato la metà del 42% riportato dall’indice indice Stoxx Banks Euro (SX7E). Quindi gli investitori nel settore assicurativo sono rimasti delusi rispetto agli investitori nelle banche, ha osservato Berenberg, ritenendo che questo sia un buon momento per raddoppiare nelle assicurazioni, a cominciare dalle società di riassicurazione, il sotto-settore assicurativo con la performance peggiore lo scorso anno.

I motivi per cui i titoli assicurativi, a partire da quelli delle compagnie di riassicurazione, si riprenderanno sono semplici: i miglioramenti dei margini derivanti da prezzi più elevati nella riassicurazione; la frequenza (la percentuale dei sinistri liquidati che colpiscono polizze dello stesso ramo) ancora bassa nonostante l’inflazione a causa dell’attuale alto livello di infezione da Covid-19; il focus sull’efficienza e sulla riduzione dei costi; deal razionali, comprese le cessioni, che non solo aumentano la solvibilità delle compagnie, ma dovrebbero consentire una crescita più rapida dei dividendi.

In effetti, il settore è tornato a un pagare dividendi sostenibili, sostenuto da una redditività del capitale proprio (Roe) in aumento. “Riteniamo che il modello di business attraente del settore significhi che gran parte di questa liquidità dovrebbe essere reinvestita con gli operatori storici.

Guardando alle singole società, nel 2021 Generali e Axa sono salite entrambe di oltre il 30%, Zurich del 7% e Allianz è rimasta piatta. “Riteniamo che quest’anno questa classifica dovrebbe invertirsi: riteniamo che Allianz sorprenderà positivamente con una liquidazione anticipata dei sinistri di Structured Alpha il 17 febbraio; Axa continuerà a registrare una buona performance, sostenuta dal suo doppio buyback, 1,7 miliardi di euro ora e 0,5 miliardi di euro più tardi; Zurich assumerà il comando verso la fine dell’anno, dopo il suo Investor day del 16 novembre, quando crediamo che delineerà un interessante programma di restituzione del capitale”, ha previsto Berenberg.

C’è una tendenza ad accelerare i deal per un maggior numero di società legate al business vita e i principali beneficiari saranno, a nostro avviso, Aegon, Allianz e Zurich. In particolare, crediamo che Aegon e Allianz non solo libereranno capitale extra, potenzialmente per i dividendi, ma registreranno un’allocazione del capitale più efficiente e un Roe più elevato in futuro”, ha continuato Berenberg.

Dal punto di vista della valutazione, il settore, secondo il consenso Bloomberg, tratta a un multiplo prezzo/utile 2023 di 9,9 volte, appena sopra la sua media quinquennale di 9,6 volte, e offre un dividend yield del 5%, sotto la sua media quinquennale del 5,2%. Ma, escludendo il 2020, l’anno principale della pandemia, i multipli sono in linea con la media storica e il broker crede che la combinazione di margini in aumento, migliore allocazione del capitale e migliori flussi di cassa, finanziando dividendi in aumento e probabili buyback, significhi che il settore è molto interessante.

I top pick di Berenberg sono Munich re (crescita del dividendo quest’anno del 5% con un rendimento del 4%) Aviva (crescita del dividendo quest’anno del 12% con un rendimento del 5,8%), Allianz (crescita del dividendo quest’anno del 6% con un rendimento del 5%) e Aegon (crescita del dividendo quest’anno del 23% con un rendimento del 4%). Anche Generali è buy, con un target price a 22,7 euro.