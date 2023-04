NVIDIA la scelta migliore, ma Intel sempre più interessante

Di Sam Boughedda

Gli analisti di Evercore ISI hanno alzato gli obiettivi di prezzo su Intel (NASDAQ:INTC) e NVIDIA (NASDAQ:NVDA) in una nota ai clienti sui titoli dei semiconduttori martedì.

Gli analisti hanno alzato l’obiettivo di prezzo di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a 320 dollari da 300 dollari per azione, e il titolo rimane una top pick. L’obiettivo di prezzo di INTC è stato alzato a 36 dollari da 30 dollari.

L’azienda ha spiegato che la sua convinzione di un bottom fondamentale a marzo/aprile per i semiconduttori si è rafforzata e la sua attenzione si rivolge ora alle storie di crescita in accelerazione nel periodo 2H23/24.

“Ovviamente, tutti gli occhi sono puntati sul contagio dei servizi finanziari e sulle prospettive di recessione di questo settore trainante del PIL, ma con la correzione delle scorte probabilmente completata entro il 2° trimestre continuiamo a consigliare di rimanere sovrappesati sui Semis (nonostante SOX +23% YTD) con un’attenzione particolare alle storie di ciclo e idiosincratiche dei prodotti”, scrivono gli analisti.

Gli analisti ritengono che la visibilità stia migliorando grazie alla digestione delle scorte di PC/Smartphone e alla continua resistenza dei settori auto/industriale, mentre aggiungono che il DC/Networking probabilmente raggiungerà il fondo nel 2° trimestre del 2012.

“Mentre si rafforza la fiducia in un bottom fondamentale nel 1° trimestre del 2003, tutti gli occhi sono ora puntati sull’accelerazione nel 2° trimestre del 2024”, aggiungono gli analisti. “Nella seconda metà dell’anno, riteniamo che l’informatica sia pronta a guidare la ripresa, sia per il calo del mercato dei PC che per la forte domanda legata all’intelligenza artificiale. Riteniamo che NVDA sia la scelta migliore, anche se Intel Corporation (NASDAQ:INTC) sta diventando un long tattico sempre più interessante”.

