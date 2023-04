Mercati, cinque azioni scelte da Goldman Sachs

La banca d’investimento ha rivisto al rialzo il price target di cinque società. Tra le case automobilistiche spicca Mercedes-Benz

Le view sui mercati da parte delle grandi case di investimento sono in continua evoluzione. Alla luce della recente volatilità, anche Goldman Sachs ha modificato alcuni obiettivi di prezzo per diversi titoli azionari. Tra le modifiche al rialzo ce ne sono cinque particolarmente significative. Ecco quali sono.

ENERGIA PULITA

Goldman ha aumentato del 50% l’obiettivo di prezzo per SolarEdge Technologies, un’azienda israeliana di servizi per l’energia solare. Secondo gli esperti il titolo può raggiungere i 420 dollari, pari quindi a un rialzo del 50%. SolarEdge è stata anche inserita nella conviction buy list di Goldman. Nella stessa nota del 29 marzo Goldman Sachs ha portato da neutrale a buy il rating sull’azienda di stoccaggio energetico Fluence Energy.



MERCEDES BENZ

Secondo gli analisti della grande banca Mercedes Benz ha un potenziale upside del 42%. Il price target è stato aumentato a 105 dollari (96 euro) in virtù di un potenziale tecnologico che finora è stato trascurato dal mercato. Tra i titoli dei servizi finanziari e assicurativi, Goldman Sachs ha aumentato il rating di Corebridge Financial a buy, con un prezzo obiettivo di 23 dollari (+44%). Price target incrementato anche per l’assicuratore Equitable Holdings: 43 dollari e potenziale upside del 74%.