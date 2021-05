Legname, rame e palladio gettano basi per la classe di asset delle materie prime

Andy Hecht

Il capo della Fed e il Segretario al Tesoro USA continuano a dire che le pressioni inflazionarie emerse dai recenti dati sugli indici sui prezzi alla produzione e al consumo sono “transitorie”. Intanto, l’economia è una scienza sociale. Le formule che misurano l’economia dipendono dalle variabili. Anche se molti economisti potrebbero non essere d’accordo, per me l’econometria è un’arte, non una scienza. È anche uno strumento politico che può convalidare la politica monetaria e fiscale per renderla adatta ad un’agenda politica piuttosto che economica.

Sebbene stiano aumentando le pressioni sulla Fed affinché ammetta che l’aumento dei prezzi delle materie prime e degli asset dimostra un rialzo dell’inflazione, il Presidente della Fed Powell non solo ha definito “transitorie” le condizioni economiche, ma ha anche dichiarato che la piena occupazione è necessaria perché la banca centrale “cominci a pensare di prendere in considerazione” una riduzione degli acquisti di asset o un aumento del tasso dei fondi Fed a breve termine. Con l’aumento dei prezzi degli asset, la banca centrale e i Treasury hanno avvertito la pressione. Il 4 maggio, il Segretario Yellen ha detto ai mercati che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare, ma ha poi aggiustato il tiro il 5 maggio, parlando di pressioni inflazionarie “transitorie”. Il termine probabilmente passerà alla storia come altri slogan della banca centrale, ad esempio “l’esuberanza irrazionale” di Alan Greenspan.

Il report sull’occupazione USA di aprile ha allentato la pressione sulla Fed, in quanto il numero dei posti di lavoro è aumentato solo di 266.000, al di sotto delle aspettative dei mercati, e il tasso di disoccupazione è salito al 6,1% ad aprile. Tuttavia, i prezzi delle materie prime continuano a mostrare che le pressioni “transitorie” stanno salendo a livelli che rappresentano un reale ed attuale pericolo per l’economia. Un’inflazione furiosa è una bestia difficile da domare. I dati sull’indice IPC della scorsa settimana si sono attestati allo 0,8%, anziché allo 0,2% previsto.

Sebbene gli economisti siano fiduciosi di poter gestire le pressioni con gli strumenti di politica monetaria, non ci sono garanzie. Inoltre, le politiche monetarie e fiscali hanno creato le attuali pressioni inflazionarie, proprio come avevano fatto dal 2008 al 2012 sulla scia della crisi finanziaria globale.

Albert Einstein diceva che la follia sta nel fare continuamente la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso. La pandemia del 2020 è una cosa ben diversa dalla crisi finanziaria del 2008, ma gli strumenti per stabilizzare l’economia sono stati gli stessi. L’unica differenza è che nel 2020 le cifre sovrastano quelle del 2008.

Maree e tsunami inflazionari

Al tasso di 120 miliardi di dollari al mese, con gli acquisti di debiti da parte della banca ed un tasso dei fondi Fed tra 0 e 25 punti base, la Fed ha creato un maremoto di liquidità sui mercati finanziari. Le spese governative da migliaia di miliardi per stabilizzare l’economia durante la pandemia sono uno tsunami di stimolo. Mentre i vaccini creano l’immunità di gregge per il COVID-19, le spese ed i flussi di liquidità continuano ad inondare il sistema finanziario. La cifra è vertiginosa e il dibattito su come far fronte al conto da pagare sarà una questione politica nei prossimi anni, forse decenni. Il debito nazionale USA sfiora i 30 mila miliardi di dollari. L’indice del dollaro si avvicina di nuovo al ribasso al livello di 90, con le politiche monetarie e fiscali che pesano sul potere di acquisto del denaro. Sebbene il dollaro sia la valuta di riserva mondiale, e l’indice del dollaro replichi l’andamento della moneta statunitense contro altre valute riserva, l’ascesa dei prezzi delle materie prime ci dice che tutto il denaro tradizionale sta perdendo valore.

Le pressioni inflazionarie stanno aumentando, ma la Fed dice che non è ancora il momento di “pensare di prendere in considerazione” un aumento dei tassi a breve termine o una fine del quantitative easing. L’azione di prezzo su tre mercati che di recente hanno toccato i picchi storici ci avverte che l’inflazione potrebbe non essere poi così tanto “transitoria”.

Il legname sale ad un massimo incredibile

Prima del 2018, i prezzi dei future del legname non erano mai stati scambiati sopra i 493,50 dollari per 1.000 piedi tavolari.

Il grafico annuale del legname dal 1972 mostra l’esplosiva azione di prezzo sul mercato del legno, con il prezzo che ha raggiunto i 1711,20 dollari nel maggio 2021, quasi tre volte e mezzo il prezzo del massimo pre-2018. I rallentamenti e le chiusure delle segherie hanno creato una carenza durante la pandemia, quando la domanda per la costruzione di nuove case è esplosa. Di questi tempi c’è carenza di strutture in legno. Inoltre, l’aumento del potenziale di un programma di ricostruzione delle infrastrutture USA supporta il prezzo del legname, in quanto materiale fondamentale per l’edilizia.

Quello del legname è un mercato dei future illiquido, con un basso livello di posizioni aperte e di volumi giornalieri. Tuttavia, il mercato dei future è un riferimento per il prezzo del legno, scambiato al massimo storico nel maggio 2021. Ma il legname non è l’unica materia prima ad aver raggiunto massimi storici questo mese.

Il minerale di ferro è l’ingrediente principale dell’acciaio. Anche i prezzi del minerale di ferro sono schizzati negli ultimi mesi.

Nel maggio 2021, i prezzi del minerale di ferro sono arrivati a quasi 220 dollari la tonnellata, sulla scia di una domanda esplosiva per l’acciaio.

Palladio ad un livello record

Il palladio è un metallo prezioso raro, membro del settore PGM, metalli del gruppo palladio. Il palladio è fondamentale per le marmitte catalitiche che riducono le emissioni dei motori a benzina. Il palladio è un metallo denso con un’alta resistenza al calore, il che lo rende un metallo industriale e prezioso dalle numerose applicazioni.

Il grafico annuale mostra l’ascesa del palladio ad un nuovo massimo storico nel maggio 2021 di 3019 dollari l’oncia. La produzione annuale di palladio arriva soprattutto da due paesi: Sud Africa e Russia. Mentre la produzione sudafricana è primaria, quella russa è un derivato della produzione di nichel, soprattutto nella regione di Norilsk in Siberia.

La rivoluzione verde contro i cambiamenti climatici supporta il rialzo del palladio, così come l’aumento delle pressioni inflazionarie sul sistema finanziario globale.

L’ascesa del rame è stata mozzafiato

Molti partecipanti dei mercati chiamano il rame, il metallo rosso industriale non ferroso, Dottor Rame, perché la sua azione di prezzo può diagnosticare lo stato di salute dell’economia globale. Il principale produttore mondiale è il Cile, e la Cina è il gorilla da 800 libbre dal lato della domanda nell’equazione dei fondamentali.

Nel 2011, l’inflazione in aumento dopo la crisi finanziaria del 2008 e l’espansione economica globale hanno spinto il rame al massimo storico di 4,6495 dollari la libbra. Nel maggio 2021, questo picco ha lasciato il posto ad un massimo più alto.

Il grafico annuale del rame mostra la mossa a 4,8985 dollari la libbra del maggio 2021. Goldman Sachs (NYSE:GS) di recente ha definito il rame “il nuovo greggio“. Goldman prevede che i prezzi del rame sul London Metals Exchange raggiungano gli 11.000 dollari la tonnellata nei prossimi 12 mesi. Il prezzo si stava muovendo verso quel livello la scorsa settimana. Gli analisti credono che il rame possa arrivare a 14.000 dollari la tonnellata e oltre entro il 2025. Le politiche verdi, la costruzione di infrastrutture in Cina e le ricostruzioni negli Stati Uniti, nonché la carenza di semiconduttori, stanno facendo aumentare la domanda di rame. Ci vogliono dagli otto ai dieci anni per sviluppare nuove miniere. La crescente domanda sta superando di gran lunga le attuali scorte annuali, spingendo il prezzo del metallo rosso a livelli record.

Il rame è il leader dei metalli comuni scambiati sul London Metals Exchange. Alluminio, nichel, piombo, zinco e stagno stanno tutti salendo sulla sua scia.

Altri mercati delle materie prime li seguono a ruota; qualche tiratardi da controllare

Sebbene ciascuna materia prima abbia delle caratteristiche particolari per quanto riguarda le proprie equazioni di offerta-domanda, il tema comune che sta portando i prezzi alle stelle è l’aumento delle pressioni inflazionarie che erode il potere di acquisto del denaro.

Legname, palladio e rame hanno tutti segnato nuovi massimi record nelle ultime settimane e altre materie prime minacciano di fare altrettanto. Il contratto continuo dei future del granturco ha raggiunto il più recente massimo di 7,75 dollari al bushel questo mese. Il massimo storico è stato segnato nel 2012, a 8,5475 dollari. I future della soia a scadenza più vicina sono schizzati a 16,7725 dollari, con il picco record del 2012 pari a 17,9475 dollari al bushel. Altre materie prime agricole, come frumento, zucchero e caffè, di recente sono state scambiate vicino ai massimi pluriennali.

L’oro ha segnato il suo massimo storico di 2063 dollari nell’agosto 2020. Il metallo giallo, con una lunga storia da barometro per l’inflazione, ha raggiunto un massimo storico in termini di dollaro USA e praticamente di tutte le altre valute. Dopo essere sceso al minimo di 1673,30 dollari ad inizio marzo, l’oro ha cominciato a segnare minimi più alti e massimi più alti nelle ultime settimane.

Come mostra il grafico mensile, i future dell’oro sono tornati vicino al livello di 1840 dollari alla fine della scorsa settimana. Se l’azione di prezzo di altre materie prime può essere indicativa, l’oro potrebbe insidiare il picco dello scorso anno e raggiungere nuovi picchi storici. Anche argento e platino sembrano destinati ad un apprezzamento nel contesto attuale. Inoltre, il greggio ed altre materie prime energetiche tendono al rialzo. Sebbene il prezzo del greggio resti ben al di sotto del livello di 100 dollari al barile, l’etanolo di recente ha raggiunto il massimo dal 2014; l’ultima volta che i prezzi del petrolio sono stati a tripla cifra.

L’inflazione potrebbe non essere così tanto “transitoria” in base all’azione di prezzo della classe di asset delle materie prime. I prezzi stanno salendo e la liquidità e lo stimolo continuano a gettare benzina sul fuoco rialzista.

Legname, rame e palladio gettano basi per la classe di asset delle materie prime