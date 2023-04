Le scelte di Goldman Sachs sul mercato europeo

Deutsche Bank, UBS e BT Group sono le società che, secondo la grande banca di investimento, hanno il potenziale per crescere di più



L’incertezza continua a caratterizzare i mercati, ma secondo Goldman Sachs non mancano le occasioni da cogliere. Gli esperti della grande banca d’investimento si concentrano in particolare sul mercato azionario europeo. “Lo scenario macro rimane incerto, ma vediamo opportunità di alfa con una dispersione dei rendimenti tra i settori”, ha scritto in una nota John Sawtell di Goldman Sachs.

DEUTSCHE BANK

La preferenza va alle società dei settori value che pagano dividendi, oltre a titoli difensivi, e alle società con bilanci solidi. Inoltre, nelle scelte di Goldman Sachs sull’azionario europeo sono inclusi titoli “poco coperti” dagli analisti, per i quali meno del 50% ha espresso un giudizio “buy”. Tra questi figura anche Deutsche Bank, che la scorsa settimana ha accusato forti ribassi. Gli analisti sono concordi nel ritenere solida la posizione finanziaria della banca tedesca, ma solo il 48% di essi ha espresso un giudizio “buy”. Secondo Goldman Sachs il potenziale rialzo del titolo di Deutsche Bank è del 114%.



SETTORE PETROLIFERO

Un altro titolo apprezzato da Goldman è quello del produttore svedese di attrezzature minerarie Epiroc, che potrebbe essere favorito dalle prospettive rialziste per la spesa mineraria. Inoltre, tra i titoli seguiti c’è quello della spagnola Telefonica, che ha prospettive di redditività migliori. Goldman ha poi cercato titoli con rating buy che vengono scambiati a valutazioni interessanti rispetto alla loro storia. Tra questi c’è British Petroleum, azienda in procinto di “realizzare uno dei più solidi progetti petroliferi e di gas del settore”. Sempre nel settore petrolifero, Goldman Sachs valuta positivamente Shell e Repsol.

UBS E BT GROUP

Nel settore delle auto la preferenza di Goldman Sachs va a Mercedes, Porsche e BMW. Infine, tornando ai finanziari, Goldman vede un potenziale di rialzo del 104% per UBS, la banca svizzera intervenuta nel salvataggio di Credit Suisse. Altra menzione è per la società di telecomunicazioni britannica BT Group, alla quale Goldman assegna un potenziale upside del 101%.