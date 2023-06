L’asset allocation di Candriam in un contesto di crescita globale in rallentamento

Candriam, che prevede un atterraggio morbido dell’economia, ha una propensione alla long duration nel reddito fisso ma è neutrale sulle azioni

di Leo Campagna

L’inizio dell’anno ha registrato un nutrito elenco di buone notizie: la diminuzione dei prezzi energetici in Europa, la riapertura della Cina dopo i lockdown e la creazione di circa 300 mila nuovi posti di lavoro al mese nel primo trimestre negli Stati Uniti. Questa serie di fattori si è tradotta in performance positive dei mercati finanziari, poiché la crescita degli utili si è rivelata più solida del previsto. Tuttavia, il recente flusso di notizie evidenzia un quadro di insieme che si sta deteriorando.

CRESCITA IN RALLENTAMENTO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI



“Riteniamo che i rischi per la crescita tendano al ribasso in Europa, sia per via delle più rigide condizioni di credito e sia perché la persistenza dell’inflazione costringe la BCE a operare ulteriori aumenti” fa sapere Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset di Candriam. Anche negli Stati Unit la stretta monetaria più aggressiva degli ultimi quattro decenni ha comportato un forte inasprimento delle condizioni finanziarie nel paese che cominciano a pesare sulle attività di consumatori e imprese. Inoltre, sono riemersi di recente anche i rischi per la stabilità finanziaria, che rappresentano un’ulteriore minaccia per la prossima fase.





ESCLUSO UN SOSTEGNO DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI



Rispetto al recente passato è quasi escluso un sostegno da parte delle banche centrali costrette a destreggiarsi tra tre vincoli di stabilità: dei prezzi, finanziaria ed economica. “In pratica devono mantenere i tassi a un livello restrittivo più a lungo di quanto attualmente previsto per frenare le aspettative di inflazione, devono adottare rapidamente misure decisive per evitare un rischio sistemico, e sono impegnate a guidare l’economia a un atterraggio morbido e scongiurare una contrazione economica” spiega Dufossé.

POSIZIONE NEUTRALE SULLE AZIONI



La quale, nell’asset allocation multi-asset, mantiene una posizione neutrale sulle azioni, considerato il potenziale di rialzo limitato. “Tra i fattori fondamentali che seguiamo con attenzione, notiamo valutazioni poco favorevoli e attese sugli utili aziendali già positive nonostante la stretta finanziaria in corso, una dinamica mai vista nella storia recente. Le azioni, in pratica, già incorporano nelle valutazioni uno scenario economico costruttivo, il che limiterà ulteriori rialzi” riferisce la manager di Candriam.





PREFERENZA AI MERCATI EMERGENTI



Per quanto concerne invece il potenziale ribasso delle azioni, secondo Dufossé la portata dipenderà dal rallentamento dell’economia: nello scenario economico di base di Candriam, la correzione dovrebbe essere piuttosto contenuta, con i minimi dello scorso anno a fare da supporto. “Nella nostra allocazione azionaria regionale, manteniamo una preferenza per i mercati emergenti: le valutazioni restano relativamente più interessanti e l‘Asia conferma prospettive di crescita a lungo termine superiori ai mercati sviluppati” specifica la manager.





VISIONE COSTRUTTIVA SULLA CINA



Riguardo alla Cina, pur ammettendo che la performance si sia rivelata deludente da febbraio e dopo la fase iniziale di riapertura, la visione di Dufossé è costruttiva: secondo la manager di Candriam, in caso di ulteriori stimoli da parte del governo di Pechino, si potrebbe assistere a un notevole rialzo, con una ripresa verso i livelli di fine gennaio. Passando al reddito fisso, Dufossé rivela che di recente ha aumentato la duration dei portafogli, con un attuale lieve sovrappeso: ritiene improbabile un incremento dei rendimenti obbligazionari, dal momento che le banche centrali continuano a concentrarsi sulla stabilità dei prezzi mentre la coppia crescita/inflazione perde vigore.





POSITIVI SUL CREDITO INVESTIMENT GRADE E SUL DEBITO EMERGENTE



I prezzi al consumo, come previsto, stanno rallentando ma è probabile che le banche centrali vorranno essere certe che le aspettative di inflazione delle famiglie si consolidino prima di dichiarare compiuta la loro missione di stabilità dei prezzi. “In quest’ottica, siamo neutrali sulla duration nel reddito fisso dell‘Eurozona, positivi su quella statunitense, costruttivi sul credito Investment grade ma ancora cauti sul segmento high yield. Sono interessanti le obbligazioni dei mercati emergenti, che continuano a offrire un solido flusso cedolare mentre il dollaro statunitense non si sta rafforzando” conclude la Global Head of Multi-Asset di Candriam.

Da Investing