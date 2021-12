La top 10 di Danelfin su Piazza Affari.

La società spagnola di intelligenza artificiale ha stilato la lista dei titoli a larga capitalizzazione che hanno maggiori possibilità di battere il mercato nei prossimi 30-90 giorni

Con il Vix, l’indice della volatilità, che è balzato di quasi l’83% nel corso dell’ultimo mese, le borse stanno chiudendo la seconda settimana di fila sull’ottovolante. Ma gli analisti di JP Morgan, Goldman Sachs e Bloomberg Intelligente Unit ritengono che vi siano i fondamentali per tenere i nervi saldi e acquistare sulla debolezza. Dopo una sessione negativa, ieri, questa mattina il Ftse Mib cerca il rimbalzo, sale dello 0,45%, miglior listino in Europa trainato dal settore industriale, mentre anche le banche cercano di alzare la testa.

Danelfin, società spagnola che opera secondo modelli di intelligenza artificiale, ha pubblicato la classifica Top 10 delle azioni con la maggiore possibilità di battere il mercato nei prossimi 30 fino a 90 giorni. A essere considerati sono i listini europei, Italia compresa, oltre a Wall Street. I titoli vengono selezionati dalla piattaforma proprietaria di stock analytics basata sull’Intelligenza Artificiale, scegliendo i migliori titoli tra le azioni Top 1.000 Usa e Top 600 Europe.

Gli algoritmi proprietari di machine learning analizzano più di 10.000 indicatori giornalieri per azione, basandosi su oltre 900 dati fondamentali, tecnici e di sentiment. L’indice di riferimento per le azioni quotate negli Stati Uniti è l’S&P 500 Total Return e, per le azioni europee, lo Stoxx 600.

Ecco la Classifica Top 10 di dicembre delle azioni con la più alta probabilità di battere il mercato nei prossimi 30-90 giorni, secondo i modelli di Intelligenza Artificiale. Lo Smart Score indica la possibilità (10 è il massimo) che il titolo in questione batta il mercato. Il modello ha aggiunto di recente anche il rischio, ovvero la probabilità di un calo del titolo andando a guardare a ritroso i movimenti dei 500 giorni precedenti. In questo caso più è alto il numero, più è basso il rischio.

Ecco la top 10 di Piazza Affari:

1 Interpump Group, smart score 10, rischio 6

2 Moncler, smart score 9, rischio 7

3 Intesa Sanpaolo, smart score 8, rischio 4

4 Davide Campari-Milano, smart score 8, rischio 7

5 Ferrari, smart score 7, rischio 9

6 Exor, smart score 7, rischio 4

7 Leonardo, smart score 7, rischio 2

8 Prysmian, smart score 7, rischio 5

9 Pirelli, smart score 7, rischio 4

10 DiaSorin, smart score 7, rischio 3

