Intesa: 9 azioni da comprare nel secondo semestre

Anima, Banco Bpm, Cnh, Mediobanca, Moncler, Pirelli, Prysmian, Technogym e Unipol. Tutte azioni che possono offrire un potenziale margine di apprezzamento rispetto al prezzo attuale del 15% circa. 12 le mid cap consigliate, esposte alle transizioni green e al digitale o a un graduale ritorno alla normalità

Quattro volte l’indice Ftse Mib ha cercato di superare la soglia critica di 25.000 punti dal 2009 e, ogni volta, è stato duramente respinto. La quinta volta sarà quella fortunata? Le stelle sembrano allineate per la svolta finale, secondo Giampaolo Trasi, Head of Equity & Credit Research di Intesa Sanpaolo, che cita il potente stimolo fiscale, la posizione monetaria accomodante e i consumatori pronti a liberare la loro domanda repressa accumulata da tempo. Ma alla “festa della riapertura” c’è un ospite indesiderato: l’inflazione che potrebbe mettere sotto pressione i margini aziendali e per il momento impedire ulteriori e indispensabili upgrade degli utili quest’anno e il prossimo.

Sono 9 le top picks segnalate da Intesa Sanpaolo per cavalcare il mercato nel secondo semestre di quest’anno, vanno dal mondo finanziario a quello industriale e del lusso: Anima Holding, Banco Bpm, Cnh Industrial, Mediobanca, Moncler, Pirelli, Prysmian, Technogym e Unipol. Tutte azioni coperte con un rating buy o add e che possono offrire un potenziale margine di apprezzamento rispetto al prezzo attuale a Piazza affari del 15% circa.

Non può mancare la Mid Corporate select List. L’indice Ftse Star, l’indice di riferimento per l’universo Mid Corporate italiano, ha ancora una volta sovraperformato nel 2020 e nel 2021 e ora sembra costoso rispetto ai suoi indici comparabili, ha osservato Alberto Francese, analista di Intesa Sanpaolo. Tuttavia, i risultati del primo trimestre di quest’anno sono stati migliori dello stesso periodo del 2019 e il margine ebitda superiore alle aspettative del 2021.

“Vediamo anche possibili vantaggi derivanti da alcuni strumenti di investimento: Pir, Eltif, alternative Pir e misure relative al Recovery Fund. Consigliamo aziende esposte alle transizioni green e al digitale o a un graduale ritorno alla normalità”, ha suggerito Francese la cui lista comprende 12 mid cap: Datalogic, Elica, eVISO, F.I.L.A., Geox, Growens, LU-VE, Newlat Food, Piaggio, Salcef Group, SIT e Wiit, sempre coperte con un rating buy o add.

(