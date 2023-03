Intelligenza artificiale: i titoli azionari scelti da Bank of America

Per gli analisti di Bank of America “se i dati sono il nuovo petrolio, l’intelligenza artificiale è la nuova elettricità”. Ecco le aziende che, secondo BofA, potranno beneficiare della corsa all’IA

“Se i dati sono il nuovo petrolio, l’intelligenza artificiale è la nuova elettricità”. Bank of America è convinta che l’intelligenza artificiale avrà un impatto dirompente sull’economia, più o meno come è successo per internet e per gli smartphone. Per un investitore ciò significa che l’intelligenza artificiale potrebbe riservare occasioni estremamente interessanti. Ne è certo Haim Israel, strategist azionario di Bank of America, secondo il quale l’intelligenza artificiale sta muovendo i passi decisivi verso l’adozione di massa.

NON SOLO BIG TECH

E secondo Bank of America ci sono 15 titoli azionari in rampa di lancio, pronti a raccogliere i benefici degli investimenti massicci nell’intelligenza artificiale. Nell’elenco di BofA non ci sono solo i grandi nomi tecnologici di Wall Street, ma anche aziende che operano nel campo dei semiconduttori e del software.



L’IMPORTANZA DEI CHIP

Microsoft e Alphabet (Google) secondo BofA sono i leader nel campo dell’intelligenza artificiale. Ma nell’analisi di Israel Nvidia, il produttore di chip, potrà essere uno dei maggiori beneficiari della corsa all’IA poiché i suoi prodotti sono fondamentali per aumentare la capacità di apprendimento dell’IA, soprattutto in ambito grafico. Secondo BofA lo slancio dell’intelligenza artificiale potrebbe portare Nvidia a raggiungere un fatturato di 80 miliardi di dollari e un utile per azione superiore a 14 dollari entro il 2027.

TAIWAN SEMICONDUCTOR

Un altro nome nella lista di Bank of America è quello di Taiwan Semiconductor, definito dall’analista Brad Lin “un abilitatore chiave” per l’intelligenza artificiale grazie alla sua capacità di progettare chip adatti al potenziamento dell’IA. Entro il 2024, secondo lo stesso analista, il 44% del fatturato di Taiwan Semiconductor sarà esposto al tema dell’intelligenza artificiale. Tra le Big Tech BofA vede ben posizionate, nell’ambito dell’intelligenza artificiale, anche Meta e Apple, con quest’ultima che ha già integrato nei suoi dispositivi funzioni di IA.



SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Un altro potenziale vincitore dell’IA, sia dal punto di vista commerciale che governativo, è Palantir. L’analista Mariana Perez Mora ha definito i dati i “nuovi proiettili” che possono aiutare le agenzie di sicurezza nazionale a difendersi meglio dalle minacce. L’azienda di software dovrebbe beneficiare dei crescenti budget per la difesa sia degli Stati Uniti che dei loro alleati, che si concentrano su nuove tecnologie per difendersi meglio dalle minacce. Gli altri nomi nella lista di BofA sono Baidu e Adobe.

