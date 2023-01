Intel crolla a Wall Street, la guidance scatena i dubbi sui dividendi

Di Liz Moyer e Geoffrey Smith

Investing.com – Intel (NASDAQ:INTC) crolla di oltre il 10% negli scambi di questo venerdì a New York, dopo che i pessimi risultati e le indicazioni fornite dal produttore di chip nella tarda serata di ieri hanno reso ancora più cupe le prospettive per un settore che sta passando da un boom a una crisi in seguito alla pandemia.

Intel ha riportato una perdita netta di oltre 660 milioni di dollari per il quarto trimestre, più del doppio rispetto alle attese di 278 milioni di dollari, con un calo delle vendite del 32%, a causa del crollo della domanda nel settore dell’elettronica, in particolare dei personal computer. Il margine lordo è sceso di ben 12 punti percentuali al 43,8%.

I dati hanno confermato quanto già accennato all’inizio della settimana con un forte calo dei ricavi per il prodotto di punta di Microsoft (NASDAQ:MSFT), Windows.

Al netto delle voci una tantum, Intel ha riportato un utile per azione di 10 centesimi su un fatturato di 14 miliardi di dollari. Entrambi sono stati inferiori alle aspettative, che prevedevano un EPS di 21 centesimi su un fatturato di 14,5 miliardi di dollari.

Per il mercato, tuttavia, i numeri del quarto trimestre non sono stati i peggiori. Intel ha dichiarato che prevede di perdere fino a 15 centesimi per azione nel primo trimestre, su un fatturato di circa 11 miliardi di dollari. Gli analisti di Wall Street si aspettavano un fatturato di 13,9 miliardi di dollari e un utile sottostante di 24 centesimi.

Ciò è dovuto in gran parte a un contesto globale di indebolimento della domanda di PC: nella sua presentazione, Intel ha dichiarato di aspettarsi che quest’anno le spedizioni totali si collocheranno all’estremità inferiore del suo intervallo di previsione di 270-295 milioni di unità.

Gli analisti di Barclays (LON:BARC) hanno osservato che la guidance è inferiore anche alle previsioni più deboli del mercato.

“Ammettiamo prontamente che i nostri risultati e le nostre previsioni per il Q1 sono inferiori a quanto ci aspettiamo da noi stessi”, ha dichiarato l’amministratore delegato Pat Gelsinger durante una call con gli analisti.

Intel ha continuato a non dire quanti posti di lavoro prevede di tagliare quest’anno, ma ha ribadito l’obiettivo di tagliare 3 miliardi di dollari di costi quest’anno, per arrivare a 8-10 miliardi di dollari entro la fine del 2025.

Gli analisti di Credit Suisse hanno affermato che il previsto calo delle vendite mette in dubbio la capacità di sostenimento dell’azienda, che attualmente si attesta su 1,5 miliardi di dollari a trimestre o 36,5 centesimi per azione.

“Crediamo che sarà necessaria una ripresa a V nel secondo semestre per evitare di continuare a bruciare cassa. Questo purtroppo apre la possibilità di un taglio del dividendo”, ha dichiarato CS in una nota ai clienti.

