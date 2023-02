Ecco i titoli posseduti da Warren Buffett con le maggiori probabilità di rialzo

Amazon, T-Mobile e una fintech brasiliana tra i titoli nel portafoglio della Berkshire Hathaway che secondo gli analisti di Wall Street potrebbero crescere di più nei prossimi 12 mesi

Guardare quali sono i titoli nel portafoglio di Warren Buffett è sempre un esercizio interessante per gli investitori. Berkshire Hathaway, la holding di investimento dell’Oracolo di Omaha, investe in diversi settori. Ma quali sono i titoli che secondo gli analisti di Wall Street possono crescere di più tra quelli in possesso di Warren Buffett. Gli esperti di CNBC hanno incrociato i dati, ed ecco quali sono i titoli a maggiore potenziale.

NU HOLDINGS E OCCIDENTAL PETROLEUM

Tra questi c’è Nu Holdings, una società fintech brasiliana, di cui Berkshire Hathaway possedeva, alla fine del terzo trimestre, azioni per 471 milioni di dollari. Secondo il 60% degli analisti il titolo è un “buy” e il potenziale upside, in media, è del 31% nei prossimi 12 mesi. Un altro titolo che Buffett ha cominciato ad acquistare in modo sostenuto è quello di Occidental Petroleum. Con una quota del 20% e la possibilità di arrivare fino al 50%, questo titolo ha fatto registrare una performance stellare nel 2022, con una crescita di oltre il 100%. Tuttavia, anche a fronte di questa forte ascesa, gli analisti si aspettano che la società petrolifera guadagni più del 20% nei prossimi 12 mesi.



T-MOBILE E AMAZON

T-Mobile è un’altra azienda fortemente presente nel portafoglio di Warren Buffett, con una partecipazione di 700 milioni di dollari alla fine di settembre. Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sulla società e prevedono che il titolo salirà di oltre il 20% nel corso del prossimo anno. Infine, gli analisti di Wall Street nutrono grandi speranze anche per il gigante dell’e-commerce Amazon, con una possibile crescita del titolo del 18% nei prossimi 12 mesi. A settembre Berkshire possedeva una partecipazione di 1,2 miliardi di dollari nella società.