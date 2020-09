Come sfruttare la volatilità in arrivo

Continuiamo a trovarci in un periodo incerto e senza precedenti. Infatti, mentre i costi di finanziamento restano bassi e si assiste ad una costante ripresa in alcuni dei settori più colpiti dalle implicazioni della pandemia, sullo sfondo il quadro resta piuttosto confuso: la divergenza tra settori e Paesi sta aumentando e finché non ci sarà un vaccino persisterà la minaccia di nuovi lockdown localizzati.

IL NASDAQ HA PERSO IL 5% IN UNA SOLA SEDUTA

Un contesto nel quale rischia di aumentare la volatilità come ha mostrato l’azionario Usa che, dopo aver toccato i massimi a inizio settimana, ha registrato una correzione con il Nasdaq che ha perso il 5% in una sola seduta: ci si chiede se le elevate valutazioni del segmento tech siano sostenibili o meno. In parallelo, i rendimenti dei principali Titoli di Stato sono scesi, incorporando non solo l’aumento della volatilità sull’azionario ma anche i commenti della Fed dopo Jackson Hole.

UN NUOVO FRAMEWORK PER LA FED

Al centro del dibattito, il nuovo atteggiamento della banca centrale statunitense, impegnata a evitare che la disoccupazione guidi la propria azione futura, con un nuovo framework che ora adotta un target di inflazione media flessibile. “Anche in Europa si è sviluppato un dibattito sul fatto che la BCE possa adottare nuovi interventi più prima che dopo, in risposta ad un’inflazione inferiore e al rafforzamento dell’euro, ma riteniamo che la l’Eurotower preferisca restare in modalità ‘aspetta e vedi’”, commenta Mark Dowding, CIO di BlueBay.

MAGGIORE VOLATILITÀ IN PROSSIMITÀ DEL VOTO NEGLI USA

Lo stesso Dowding, volgendo l’attenzione alla politica Usa, intravede una maggiore volatilità in prossimità del periodo del voto, con i contratti sul VIX di ottobre in salita, a riflettere il maggiore rischio di un’elezione contesa. “Non si può escludere che a fine mese lo stimolo fiscale e i finanziamenti del governo vengano assorbiti da un pacchetto. Questo potrebbe creare un rischio di shutdown governativo, il cui impatto potrebbe svegliare i mercati, che finora hanno trascurato queste trattative”, fa sapere Dowding.

COSTRUTTIVI SULLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE INVESTMENT GRADE

A proposito di mercati, il CIO di BlueBay osserva con attenzione quello del credito che nel mese di settembre, di solito, vede un calendario denso di nuove emissioni, ma resta comunque costruttivo sulle obbligazioni societarie investment grade (lG): la continua caccia globale ai rendimenti, gli afflussi positivi verso l’asset class e i programmi di acquisto delle banche centrali sosterranno le quotazioni.

DISCIPLINA E PAZIENZA PER TRARRE VANTAGGIO DALLA VOLATILITÀ

“Vediamo molteplici potenziali catalizzatori in grado di innescare la volatilità, come un’impennata del virus, le elezioni USA, dati macro e aziendali deludenti, il consolidamento nell’azionario USA o la mancanza di progressi nelle politiche fiscali. Sull’altro piatto della bilancia notiamo una contenuta esposizione al rischio, i potenziali sviluppi positivi di un vaccino e le misure di contenimento delle politiche globali. La risultante ci porta a pensare che qualsiasi sostanziale ritracciamento dei mercati verrà colto come occasione di acquisto. Per questo riteniamo che applicare disciplina e pazienza, cercando di trarre vantaggio dall’eventuale volatilità, sia la strategia più proficua” conclude il CIO di BlueBay.