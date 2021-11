Come imparare a risparmiare

Investire è la chiave del successo finanziario. Quante volte hai sentito queste parole? Ma come si fa a mettere da parte dei soldi da investire se abbiamo un budget molto limitato?

Un buon punto di partenza è esaminare le entrate e le spese. Se la tua situazione attuale non ti consente di investire ma desideri farlo, dovrai cercare di aumentare il tuo reddito, diminuire le tue spese o, ancora meglio, fare entrambe le cose.

Ottenere un aumento del tuo stipendio o trovare un secondo lavoro sono esempi di come è possibile aumentare il reddito disponibile, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Quindi sarebbe meglio concentrarsi sulle spese.

Sei tu il gestore del tuo denaro

Ogni giorno le aziende combattono ferocemente per accaparrarsi i nostri soldi. Prova questo, assaggia quello, compra quest’altro…. Sembra che non si possa vivere felici senza indossare costose scarpe da ginnastica o senza avere televisori a schermo piatto da 55 pollici. Forse sarebbe meglio imparare dalle parole di Warren Buffett: “Se acquisti cose che non ti servono, presto venderai cose di cui hai bisogno”.

Il trucco mentale per risparmiare di più consiste nel percepire i tuoi soldi come dei diligenti accumulatori di ricchezza. I tuoi soldi vogliono accumulare ricchezza per te, ma hanno bisogno di una mano ferma che li guidi lungo la strada giusta. E qui entri in gioco tu. Se hai ancora bisogno delle giuste motivazioni per tagliare le tue spese in modo da poter investire di più, prova a scoprire l’enorme potenziale di guadagno che possono offrirti i tuoi soldi.

Ogni volta che hai bisogno di comprare qualcosa, immagina di essere il CEO dell’azienda ImieiSoldiLavoranoPerMe e di dover scegliere tra assumere diligenti accumulatori di ricchezza che lavorano 24 ore su 24 o investire in progetti che non ti daranno alcun guadagno. Cosa sceglieresti? Ricorda che sono i piccoli ruscelli che formano i grandi fiumi.

Aumenta il tuo potere d’acquisto di 6 volte in 31 anni

Diamo un’occhiata a un esempio partendo da queste ipotesi:

• Sei riuscito a risparmiare 100 euro da destinare ai tuoi investimenti.

• Il rendimento previsto dall’impiego del capitale è dell’8% annuo (il rendimento annualizzato a 20 anni per l’indice Morningstar Global Market è dell’8,6% in USD, al 30 settembre 2021).

• L’inflazione attesa è al 2% annuo (l’obiettivo di inflazione della BCE è 2% annuo nel medio termine).

Il grafico seguente mostra la crescita degli investimenti in 31 anni sulla base delle ipotesi di cui sopra (i rendimenti si intendono corretti per l’inflazione). Nota come il grafico diventi più ripido ogni anno, a dimostrazione dell’incredibile potenziale di guadagno che il tuo denaro offre attraverso la magia dell’interesse composto. Ricorda che prima inizi a investire, maggiore sarà il ritorno.

Figura 1: Crescita del capitale investito

Dopo 12 anni il tuo potere d’acquisto può raddoppiare. Dopo 19 anni può triplicarsi. In 24 anni può aumentare di quattro volte e in 28 anni quintuplicarsi. Trascorsi 31 anni, potrebbe essere salito di sei volte.

Dopo aver realizzato l’enorme potenziale di guadagno del tuo denaro, si spera che tu voglia esaminare attentamente le tue abitudini di spesa per identificare le spese che possono essere ridotte o eliminate. Ovviamente si tratta di un compromesso, dato che generalmente diamo più valore alle gratificazioni di breve termine rispetto ai premi di cui possiamo godere nel lungo periodo. Ma se hai vincoli finanziari e vuoi risparmiare di più, devi fare dei sacrifici. E non importa se il tuo budget attuale ti consente di risparmiare solo importi bassi, ciò che conta è accendere la scintilla in modo da poter intraprendere il viaggio verso il successo finanziario. A proposito, non è mai troppo tardi per iniziare, Warren Buffett ha guadagnato il 99,7% della sua ricchezza dopo i 52 anni.

Da investing