Citi: Apple e questi 4 titoli le migliori scelte per hardware e comunicazioni

In una nota inviata ai clienti questa settimana, gli analisti di Citi hanno elencato i titoli più quotati nel settore dell’hardware e delle comunicazioni IT. Gli analisti della società hanno elencato Apple (NASDAQ:AAPL), Juniper Networks (NYSE:JNPR), Keysight Technologies (NYSE:KEYS), Dell Technologies (NYSE:DELL) e CDW (NASDAQ:CDW) come titoli di loro gradimento. Ecco perché:

AAPL: nella nota, gli analisti hanno sottolineato che vedono un’espansione del margine lordo per Apple grazie al mix di vendite di iPhone, ai servizi e ai chip autoprodotti. Hanno inoltre spiegato che i risultati preliminari dei dati IDC sui PC suggeriscono un potenziale rialzo dei ricavi del segmento PC del produttore di iPhone.

JNPR: Secondo Citi, l’azienda californiana di prodotti di rete ha un’attrattiva per l’AI aziendale, un’espansione del margine lordo e una valutazione interessante.

KEYS: secondo gli analisti di Citi, il produttore di apparecchiature elettroniche di test e misurazione ha una valutazione interessante. Inoltre, ritengono che l’azienda abbia anche un potere di determinazione dei prezzi superiore.

Dell: Gli analisti sostengono che il maggiore mix di PC commerciali e di fascia alta dell’azienda tecnologica dovrebbe favorire la sua ripresa nel breve termine. Inoltre, l’elevata conversione FCF/NI dovrebbe contribuire a incrementare i rendimenti del capitale, mentre l’inclusione nell’indice SP rappresenta un catalizzatore.

CDW: secondo Citi, l’azienda con sede in Illinois è ben posizionata per cogliere le tendenze di trasformazione digitale delle PMI, la forte cultura delle vendite e la crescita dei margini attraverso M&A e software/servizi.