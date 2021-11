Cina, le migliori opportunità di investimento guardano a internet

Dall’e-commerce al gaming passando per il cloud, i settori collegati al mondo di internet rappresentano opportunità di investimento interessanti secondo gli analisti di KraneShares, nonostante il recente giro di vite del presidente Xi Jinping

di Rossella Savojardo

L’introduzione di nuovi regolamenti per le aziende del settore Internet cinese ha generato incertezza per gli investitori e volatilità sui mercati. I nuovi regolamenti riguardano una vasta gamma di temi, dalle pratiche monopolistiche al rischio finanziario degli istituti di credito online, alla sicurezza dei dati e alla protezione dei consumatori. Secondo gli analisti di KraneShares, la recente volatilità dei titoli internet cinesi ha creato un punto d’ingresso interessante per gli investitori a lungo termine. Le aziende Internet cinesi attualmente sono scambiate in media a 16 volte gli utili, rispetto alle 34 volte delle aziende Internet statunitensi.

“Anche se il settore Internet cinese è stato colpito dall’introduzione di nuovi regolamenti, molte aziende dei suoi sottosettori stanno ottenendo buoni risultati”, spiegano infatti gli esperti. Tra questi emergono per esempio il comparto dei viaggi che, durante il secondo trimestre 2021 con le infezioni da Covid-19 che sono scese a livelli pre-pandemici, ha rivisto una ripresa. Trip.com, per esempio, ha registrato un record di prenotazioni nazionali durante le due festività di aprile e maggio. Purtroppo, la spesa totale è stata inferiore a quella del 2019, poiché la Cina vieta ancora i viaggi all’estero ma gli esperti prevedono un forte rimbalzo per il sottosettore una volta che riprenderanno i viaggi internazionali.

Interessante anche il sotto settore dei motori di ricerca. Tra questi spicca il leader del mercato Baidu, che ha dimostrato che il proprio modello di business è ben attrezzato per fronteggiare il nuovo contesto normativo e sta trovando nuove opportunità. Insieme a lui anche Zhihu, che si è quotata alla Borsa di New York nel marzo 2021 e compete con i servizi di core knowledge di Baidu.

Non da meno il comparto dell’e-commerce, dei social media e della pubblicità che, analogamente a quanto visto nel primo trimestre di quest’anno, hanno continuato a registrare aumenti significativi nel numero di clienti attivi e nelle vendite. Tencent ha recentemente consolidato la propria presenza nel vasto mercato cinese dell’e-commerce attraverso il lancio di WeStore, un marketplace online che permette alle aziende di offrire una soluzione one-stop-shop.

Altri punti vanno al gaming, dove spicca di nuovo Tencent e altre grandi società di gaming basate in Cina, che rimangono in gran parte non influenzate dai nuovi regolamenti riguardanti le abitudini di gioco dei bambini. Segue ancora il settore della sanità, che continua a vedere sviluppi positivi, guidato da aziende come Ali Health, JD Health e Ping An Health, poiché i progressi tecnologici cercano di soddisfare la domanda elevata.

In coda, infine anche il settore dell’intrattenimento, con Kuaishou Technology che ha battuto le aspettative degli analisti sulle entrate nel secondo trimestre, e del cloud in cui emerge Kingsoft Cloud, le cui entrate di cloud aziendali sono aumentate del 153% anno su anno per la forte domanda del mercato. E poi Chindata, il terzo operatore di data center carrier-neutral in Cina, ha nove data center in costruzione e sta cercando attivamente di espandersi in altri mercati dell’Asia-Pacifico, a dimostrazione della crescita robusta e dello sviluppo del settore.

Da Milano finanza