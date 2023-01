Charlie Munger: i 5 segreti per investire con successo nel mercato azionario

© Reuters

Investing.com – Francesco Casarella

99 anni all’anagrafe, Miliardario, socio di Warren Buffett nella Berkshire Hathaway, e considerato uno dei migliori investitori di sempre. Chi mastica un minimo di mercati, non può non conoscere un personaggio come Charlie Munger.

Uno della “vecchia scuola”, di base investitore “value”, orientato a lungo periodo ed ai fondamentali di un’azienda, questa la sua filosofia. Vediamo quindi oggi alcuni passaggi da lui espressi in conferenze, riunioni ed in quasi un secolo di vita…

Non ho mai visto un collezionista infelice

L’approccio al mercato azionario, il puntare sulla crescita negli anni (se non decenni) di un buon titolo, sono alla base del “credo” di Charlie Munger. Ecco perché spesso paragona il suo approccio da investitore a quello di un collezionista, tratta le tue azioni ed il tuo portafoglio come fosse una collezione di francobolli, o di monete preziose, e mantienilo nel tempo

Investi in un buon business con un alto valore intrinseco, che anche un idiota potrebbe gestire

Investire è semplice, ma non facile. Questo è quanto riporta sempre Warren Buffett, e possiamo spiegarlo così: se investi in una società che di mestiere vende bibite gassate (Coca Cola per esempio), capire il suo business non è scienza missilistica. Tuttavia, comprare il titolo, e mantenerlo nel tempo (Coca-Cola (NYSE:KO) è nel portafoglio Berkshire da decenni), ecco quanti possono dire di averlo fatto? Il Management poi, per quanto possa essere appunto idiota, sarà comunque in grado di capire come funziona la produzione e vendita di lattine di Coca.

Il tempo DENTRO il mercato è migliore del Market Timing

“Non credo che vorremmo un gestore che basandosi su dati macroeconomici o altro pensasse di potersi mettere liquido per poi rientrare quando la liquidità non è più vantaggiosa. Dato che noi stessi non possiamo farlo”.

A questo pensiero di Munger sul market timing, si aggiunge anche quello di Warren Buffett, “Non credo che abbiamo mai preso una decisione in cui uno di noi abbia detto o pensato: dovremmo comprare o vendere in base a quello che farà il mercato”.

Se oltre il 90% delle gestioni attive (grand fondi con enormi capitali, dati di prima mano, team di analisti da capogiro) non batte il mercato su orizzonti superiori ai 3 anni un motivo ci sarà, per l’investitore sarebbe meglio concentrarsi sui rendimenti offerti DAL mercato, farebbe molto meglio della maggior parte degli investitori.

I risultati non arrivano da una mente prodigiosa, ma da una mentalità ed un approccio che evitano grossi errori

Umiltà sui mercati, “sapere che non sai”, e concentrarti su poche cose conosciute perfettamente piuttosto che su tante cose di cui sai poco. Il focus verso determinati business e compagnie, sono uno dei segreti di Charlie Munger. Pensiamo alla miriade di investitori letteralmente spazzati via dal Bear Market del 2022, dopo aver pensato di essere dei geni della finanza nel 2021 (quando saliva qualsiasi cosa).

Molto spesso, specie nelle nuove generazioni, si tende ad investitore su business fortemente tecnologici, di cui tuttavia si conosce meno dell’1% del business praticato dalla società.

Pertanto, nei momenti di difficoltà, molti investitori vedono i prezzi scendere e non sono in grado di comprendere a fondo le potenzialità di ripresa del proprio investimento, semplicemente perché non sanno come funziona. Comprendere ciò che si sta comprando, ed avere l’umiltà di capire che non possiamo sapere tutto, ci aiuterà fortemente in periodo negativi.

Se non sai gestire un portafoglio con un 40/50% di calo, allora non dovresti investire

Se ti fai prendere da panico, allora perderai. Devi focalizzarti sul lungo termine soprattutto in momenti di forti cali di mercato, restare razionale ed ignorare l’isteria di massa. Restare razionali in periodi di forte volatilità è essenziale per non investire in preda alle emozioni. E serve conoscere bene il funzionamento del mercato, capire che i cali sono parte integrante della natura del mercato azionario. Imparare a convivere con questa natura è fondamentale se vogliamo investire bene