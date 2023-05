Buffett preferisce ricevere che pagare dividendi

Ma finora gli azionisti non hanno avuto motivo di lamentarsi.

Di Jocelyn Jovene

All’assemblea annuale di Berkshire Hathaway (BRK.A), svoltasi il 6 maggio a Omaha, in Nebraska, c’è una domanda che nessuno si osa più di porre a Warren Buffett: la società, che è piena di liquidità, prenderà in considerazione la possibilità di pagare un dividendo.

Per 58 anni questa domanda, quando è stata posta, ha ricevuto la stessa risposta: no.

Questa volta, l’unico momento in cui Buffett ha menzionato la parola D è stato quando, alla domanda sulla Paramount (PARA), una delle partecipazioni azionarie della Berkshire, ha detto: “non è mai una buona notizia quando una società taglia drasticamente il suo dividendo”.

Buffett non ama pagare i dividendi, ma ama riceverli.

Questo recente e interessante articolo del Wall Street Journal stima che Berkshire Hathaway riceverà dividendi per un ammontare di 5,7 miliardi di dollari dal suo portafoglio azionario valutato in 300 miliardi di dollari.

La maggior parte del denaro dovrebbe provenire dalle sue partecipazioni in Apple (APPL), Bank of America (BAC), Coca-Cola (KO), Kraft Heinz (KHC), Chevron (CVX) e American Express (AXP). Si dà il caso che Berkshire Hathaway sia uno, se non il maggiore azionista di queste società.

Questo flusso di denaro si aggiunge ai riacquisti di azioni proprie, a volte massicci, che alcune di queste società stanno pianificando. Apple, ad esempio, ha recentemente autorizzato un programma di riacquisto di azioni per 90 miliardi di dollari.

La stessa Berkshire coglie al volo l’opportunità di riacquistare le proprie azioni quando queste sono valutate in modo interessante. L’anno scorso, ad esempio, ha speso 8 miliardi di dollari in buyback, dopo aver speso 27 miliardi di dollari nel 2021 e 25 miliardi di dollari nel 2020.

Finora gli azionisti di Berkshire Hathaway non hanno avuto motivo di lamentarsi.

Sotto la guida di Buffett e di Charlie Munger, suo partner di lunga data, l’azienda è stata molto astuta nell’allocare correttamente il capitale.

Attraverso operazioni di fusione e acquisizione, Berkshire ha rafforzato il suo vasto portafoglio di attività, che spazia dai settori dell’energia alle assicurazioni, dal comparto della vendita al dettaglio all’industria.

La maggior parte delle attività che Berkshire controlla sono in crescita e presentano margini di profitto e ritorno sul capitale soddisfacenti.

Nel 2022, l’azienda nel suo complesso ha registrato un margine di profitto vicino al 12% e ha generato un free cash-flow di 22 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni è salito del 3,3%, superando l’indice S&P 500 di 23 punti percentuali.

Alla fine del primo trimestre del 2023, l’utile operativo di Berkshire era di 8 miliardi di dollari, a fronte di un fatturato di 85,4 miliardi. Il free cash-flow ha sfiorato i 5 miliardi di dollari.

Il prezzo delle azioni è salito solo del 4%, sottoperformando il mercato di 4 punti percentuali.

I dividendi in tasca a Warren Buffett