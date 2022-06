BofA, otto titoli con prestazioni sopra la media

Ashtead

Ashtead (buy, target price a 6.500 pence) sta beneficiando di una crescente penetrazione negli Stati Uniti e “riteniamo che il gruppo dovrebbe essere in grado di fornire una crescita del fatturato a doppia cifra per i prossimi anni, nonostante il potenziale rischio di una lieve recessione negli Usa” sottolinea BofA, elencando, in particolare, tre fattori vantaggiosi per il gruppo Uk: presenza solida nell’edilizia non residenziale negli Stati Uniti; esposizione alle abitazioni multifamiliari, che probabilmente sarà più resiliente grazie alla domanda di affitti in crescita; una spesa infrastrutturale stimata in crescita a partire dal 2023. “Sebbene non sosteniamo che Ashtead sia a prova di recessione, il gruppo ha le capacità per sostenere da solo le sue prospettive di crescita: aumento della penetrazione degli affitti, guadagni di quote di mercato, aperture di nuovi negozi e acquisizioni, oltre a una sufficiente generazione di flussi di cassa e un riacquisto di azioni da 600 a 700 milioni di dollari l’anno. Il titolo presenta multipli interessanti, con un ev/ebitda stimato al 2023 di 7 volte circa e un P/E di 12 volte (media storica, rispettivamente, di 7 e 14 volte). BofA ritiene che il gruppo confermerà la sua previsione di investimenti per il prossimo anno con una stima di capex lordo di 3,2-3,4 miliardi di dollari.

ASML

Asml (buy, target price a 733 euro) è l’unico fornitore di euv (extreme ultraviolet), la tecnologia litografica di nuova generazione indispensabile per le comunicazioni 5G, intelligenza artificiale, guida autonoma e gaming. La società ha fornito stime sul tasso di crescita dei ricavi pari al 10% per i prossimi quattro anni. “Ci aspettiamo che la valutazione premium di Asml continui date le nostre aspettative di un tasso di crescita dell’ebitda del 23% negli anni 2021-2023 rispetto alla media dei competitor pari a circa il 15%”, continua BofA. Al momento il titolo scambia aun multiplo ev/ebitda pari a 20 volte (contro la media degli ultimi 10 anni di 19 volte) e presenta un rendimento dei flussi di cassa del 3% (media del 2%).

Assa Abloy

Assa Abloy (target price a 290 corone svedesi) è il leader globale nel mercato delle serrature, con un track record pluriennale di crescita costante, elevate redditività e generazione di cassa. L’organizzazione decentralizzata, la forza del marchio, il potere di determinazione dei prezzi e le operazioni di fusione e acquisizione sono i tratti distintivi della strategia di questa realtà. Il gruppo con sede a Stoccolma punta a una crescita dei ricavi del 10%, attraverso un mix di crescita organica e fusioni e acquisizioni. Considerando gli ultimi 20 anni, i ricavi hanno registrato un calo solo nel 2009 e nell’anno della pandemia, il 2020, ma “prevediamo una forte ripresa con il ritorno in ufficio e l’incremento dei volumi dei viaggi”. La società punta a raggiungere il 16-17% di margine ebit (media degli ultimi 20 anni del 15,5% circa), mentre il rapporto ev/ebitda stimato per il 2023 è di 14 volte e per il 2015 di 15 volte. Il rendimento dei flussi di cassa è del 5% per il periodo 2023-2024 rispetto al dato del settore di riferimento pari al 5,8%.

IMCD

IMCD (rating buy, target price a 215 euro) punta a diventare 2/4 volte più grande di quanto non sia oggi. Il suo modello di business è molto redditizio e beneficia di sinergie. Il gruppo scambia a 28 volte il P/E e offre un rendimento del flusso di cassa del 5%, ma questo potrebbe salire a oltre il 6% con più operazioni di M&A.

Kingspan

Quanto all’irlandese Kingspan (rating buy, target price a 125 euro), “riteniamo che abbia un potenziale di crescita a medio termine molto interessante, supportato da iniziative di efficienza energetica e dalla domanda di edifici a zero emissioni, soprattutto in Europa. Un po’ per i recenti eventi in Ucraina e un po’ per l’impennata dei prezzi dell’energia, la domanda dei prodotti isolanti di Kingspan, che contribuiscono a ridurre il consumo energetico degli edifici, crescerà nei prossimi anni. Nonostante l’inflazione dei costi elevata e la scarsa disponibilità di materie prime, il gruppo sta mostrando una grande solidità supportata dai nuovi business come quello delle batterie o quello dei data center e oppure quello della logistica. Inoltre, la recente acquisizione di Ondura è un perfetto esempio di operazione “sweet spot”: abbastanza grande da aumentare le vendite in rapporto agli utili (+7-8%), abbastanza piccola da rimanere a una valutazione ragionevole (meno di 10 volte l’ebitda). Per il 2023 si stima che Kingspan verrà scambiato a un ev/ebitda di 15 volte e a un P/E di 20 volte, in linea con i suoi multipli medi di lungo termine (rispettivamente, 16 e 22 volte).

LVMH

LVMH (rating buy, target price a 825 euro) rimane tra le posizioni più attraenti nel settore dei beni di lusso: in particolare, l’equity del colosso francese è supportato da un forte potere di determinazione dei prezzi, da una migliore gestione del business, dal miglioramento dei margini, da costi verticalmente integrati e da alta redditività e cash conversion. “Riteniamo che la percezione del mercato su LVMH come società altamente ciclica sia ingiusta poiché il gruppo ha avuto ricavi incrementali ogni anno negli ultimi due decenni, con l’eccezione di soli due anni” spiegano a BofA.

Sartorius

Sartorius (rating buy, target price a 561 euro) è una delle aziende di più alta qualità nella copertura di BofA, con una crescita strutturale che deriva dal business dei farmaci biologici. L’incremento storico delle vendite è stato di circa il 17% annuo nel core business dei bioprocessing, con un’accelerazione al 30% negli ultimi due anni. “Il mercato potrebbe sottovalutare l’impatto sulla crescita derivante dal boom dei finanziamenti biotecnologici messi in campo dal 2015 al 2021” avverte BofA, aggiungendo che, dal momento che Sartorius guadagna principalmente per l’approvazione o il lancio di farmaci commerciali, sottovalutando questo fattore le stime potrebbero spingersi più verso l’alto nei prossimi anni. Dal 2021 il rapporto P/E del gruppo tedesco è passato da 75 volte a 34 volte, nonostante le revisioni degli utili.