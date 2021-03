BlackRock: la transizione ecologica premierà più le azioni che le obbligazioni

L’azionario, soprattutto quello dei paesi sviluppati, è meglio posizionato rispetto al mercato del credito per catturare le opportunità della transizione verso un mondo a emissioni zero

La transizione verso un mondo a emissioni nette zero premierà gli investitori capaci di scegliere le aziende, i settori e le regioni in grado di realizzare gli aggiustamenti necessari, ma ne penalizzerà altri, in termini di rendimento misurato in base alla consapevolezza climatica. A livello generalizzato di asset class, l’azionario dei paesi sviluppati appare ben posizionato per catturare le potenziali opportunità offerte dalla transizione climatica a spese degli emittenti di debito high yield e di alcuni altri segmenti del mercato del credito emergente. La composizione degli indici azionari dei mercati sviluppati pesa infatti maggiormente settori a minor intensità di carbonio come tech e healthcare. L’investimento azionario in generale può catturare meglio le opportunità della transizione verde dato che i bond hanno uno spazio più limitato di apprezzamento.

TRANSIZIONE COME DRIVER DEL RENDIMENTO

Sono le conclusioni cui giunge il commento settimanale dei mercati titolato “Transizione climatica driver del rendimento” del BlackRock Investment Institute. Al primo posto dei punti chiave evidenziati dall’analisi della grande casa ci sono le assunzioni sul rendimento dell’investimento consapevole in materia di clima che vanno a supportare la preferenza strategica per l’azionario dei mercati sviluppati. Questo sulla base di uno scenario di mercato che vede crescenti attese inflazionistiche che hanno spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury americani ma meno che in passato in fasi analoghe con i tassi reali ancora ampiamente in territorio negativo. Ora il mercato guarda ai dati del mercato del lavoro statunitense e agli indicatori globali dell’attività manifatturiera e dei servizi.

I BENEFICIARI DELLA TRANSIZIONE VERDE

Il BlackRock Investment Institute ha incorporato nelle sue assunzioni sul ritorno degli investimenti sia gli effetti del cambiamento climatico, sia quelli della transizione verde, nella convinzione che evitare i danni del cambiamento climatico abbia un effetto positivo sia sulla crescita che sul rendimento degli investimenti in asset a rischio. Per questo i settori che si mostreranno più resilienti al cambiamento climatico saranno anche i beneficiari della transizione “green”. BlackRock rileva strategicamente una maggior concentrazione di questi settori proprio nell’azionario dei mercati sviluppati.

VALUTAZIONI DRIVER MA DI BREVE PERIODO

BlackRock include nel suo scenario predittivo la graduale introduzione di disincentivi fiscali al carbonio, investimenti crescenti in infrastrutture verdi e sussidi alle rinnovabili, per evitare una forte contrazione della crescita globale nel prossimo ventennio. In questa prospettiva i principali beneficiari a livello settoriale saranno tecnologia e healthcare, mentre resteranno indietro settori come energia e utility. Il clima è solo uno dei driver del rendimento mentre anche le valutazioni avranno il loro peso, soprattutto nel breve termine, come mostra la forte performance dei titoli energetici da inizio anno.

MOVIMENTO TETTONICO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Il BlackRock Investment Institute sottolinea che la transizione verde è una componente essenziale del movimento tettonico degli investimenti in direzione della sostenibilità. Individuare con precisione le implicazioni finanziarie di questo processo non è facile ma non può essere ignorato. Anche le proiezioni sul cambiamento climatico hanno un elevato grado di incertezza, dovuto alla complessità dei modelli usati e dalla miriade di variabili coinvolte, tutte da considerare quando si valutano le implicazioni di portafoglio.

ASSUNZIONI STRATEGICHE AFFINATE

BlackRock ha affinato le sue assunzioni strategiche di investimento introducendo la variante climatica a tre livelli: l’impatto macroeconomico, la revisione delle valutazioni alla luce dei rischi e delle esposizioni al cambiamento climatico e l’impatto sui fondamentali societari. Il mercato non sta ancora prezzando la transizione verde in arrivo e per questo BlackRock ritiene che gli asset meglio posizionati potranno offrire anche ritorni superiori alle attese in uno scenario che a livello di aziende, settori e regioni vedrà vincitori e vinti.