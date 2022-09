Bitcoin a 100k e Ethereum a 6k! | Previsione shock dell’esperto…

Di Gianluca Grossi

Di previsioni fantasiose è pieno il mondo, in particolare nello spazio delle cripto, di Bitcoin e di Ethereum. Ma quanto a parlare è uno specialista di commodities come Mike McGlone c’è sicuramente da stare a sentire, anche perché stiamo parlando di uno Strategist Senior da Bloomberg. Specialista che ha delle previsioni decisamente edificanti per i primi due asset per capitalizzazione di questo mercato.

100.000$ di prezzo per Bitcoin e 6.000$ almeno per Ethereum, con tempistiche che comunque lasciano ampio spazio a chi vorrà posizionarsi, dato che come prevedibile non sarà qualcosa che avverrà dall’oggi al domani. Una previsione comunque più che entusiasta di come potrebbe muoversi il comparto.

A parlare è un esperto relativamente noto nel mondo delle materie prime, che opera per conto di Bloomberg. Mike McGlone non le manda a dire per quanto riguarda i futuri prezzi di Bitcoin e di Ethereum e indica come livelli possibili di prezzo i 100.000$ per il primo e i 6.000$ per il secondo. Prezzi interessanti, anche se andranno collocati nel giusto orizzonte temporale.

McGlone non è uno sprovveduto, ed è conscio, come dice, della particolare situazione macro che sta avendo degli effetti importanti anche sul mondo cripto e sui suoi dintorni. E quindi ammette che con ogni probabilità l’inverno sarà duro (come in realtà già è) e che non è detto che la ripresa sia immediata.

Bitcoin, almeno a mio avviso, raggiungerà i 100.000$, è solo questione di tempo. Il fattore chiave è che l’adozione e la domanda stanno aumentando e se non si invertiranno, cosa che io non credo, continuerà ad apprezzarsi. È solo una questione di tempo.

Pur riconoscendo ad Ethereum una natura diversa, ma definendolo comunque come cavallo di razza, lo specialista è decisamente bullish anche sul primo degli altcoin per livello di prezzo, indicando un livello di prezzo che vorrebbe dire una crescita di oltre 4 volte rispetto ai prezzi attuali.

Credo che il quadro complessivo sia quello di Ethereum e di come sta rivoluzionando la finanza anche in termini di futures e ETF, anche se con il Merge dovremo stare attenti ad eventuali problemi lungo la strada, cosa che tutti sappiamo accadere con questo tipo di tecnologie.

Una posizione questa forse meno condivisibile e comunque meno comprensibile, dato che il merge è andato per il meglio e dato che il progetto si appresta già a puntare ai suoi prossimi obiettivi.

Quanto valgono le previsioni degli esperti?

Rimane ovviamente da valutare quanto le previsioni di esperti generalisti dei mercati possano essere utili per chi vuole prendere posizione su Bitcoin e anche sulle criptovalute in generale. Nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può essere certo di come si muoveranno i mercati in senso macro.

Sì, questo mercato ribassista è sicuramente una fase. Vedremo quanto durerà. Gli esperti, intanto, accumulano per quanto possono approfittando dei prezzi decisamente bassi che ora troviamo sul mercato.

