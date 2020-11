Barometro valute

DOLLARO USA View neutrale: la turbolenza legata alle elezioni USA ed alle nuove ondate di con- tagio possono ancora supportare il US$ verso la fine dell’anno, ma il rapporto tra fattori di rischio diventa più negativo nello scenario di Blue Wave e di vaccinazioni di massa nel 2021, che alimenterebbero una vasta reflazione sugli asset più ciclici.

EUR – EURO View neutrale: il rapporto tra i fattori di rischio rimane equilibrato, con il peggioramento dei differenziali di crescita compensato dai rischi politici modesti, dal potenziamento del QE della BCE che terrebbe gli spread di credito sotto controllo e dal potenziale di reflazione ciclica nello scenario di Blue Wave USA.

JPY – YEN GIAPPONESE View positiva: il Governo Suga è all’insegna della continuità di policy con i Go- verni Abe e lo yen rimane una protezione a buon mercato dai rischi al ribasso per lo scenario, soprattutto in caso di aumento della tensione elettorale USA, ma uno scenario di reflazione post-Blue Wave può richiedere un’esposizione più bassa.

CHF – FRANCO SVIZZERO View positiva: la divisa rimane un bene rifugio asimmetrico, dove i driver strutturali dell’enorme surplus delle partite correnti e la convergenza dei rendimenti tra Svizzera e resto del mondo supportano l’apprezzamento nelle fasi di avversione al rischio e frenano la svalutazione nelle fasi di propensione al rischio.

GBP – STERLINA BRITANNICA View negativa: il rapporto tra i fattori di rischio è più equilibrato, soprattutto rispetto all’Euro, con la seconda ondata di contagi che peserà sulla crescita in tutta Europa e la scarsa urgenza della Bank of England a portare i tassi in ne- gativo, ma i negoziati sulla Brexit rimangono un rischio asimmetrico al ribasso.

CAD – DOLLARO CANADESE View neutrale: l’impatto della Blue Wave USA dovrebbe essere neutrale per il Canada, mentre la ripresa economica è stata rapida ma è ora a rischio per una seconda ondata di contagi, lasciando il CAD guidato principalmente dalla generale propensione al rischio sui mercati e dalle aspettative di reflazione post-elezioni USA.

SEK – CORONA SVEDESE View neutrale: la resilienza del settore industriale, cui l’economia svedese è fortemente esposta, alle nuove ondate pandemiche e la ciclicità della divisa in uno scenario di Blue Wave USA sono favorevoli per la SEK, anche se il potenziale di apprezzamento è limitato dopo il rally ed alla luce della situazione pandemica in Europa.

NOK – CORONA NORVEGESE View positiva: nonostante la Banca Centrale neutrale, il petrolio stabile ed il finanziamento del deficit pubblico con la vendita degli asset del fondo sovrano, la valuta continua ad esibire un’inusuale sensibilità alle condizioni finanziarie internazionali, che potrebbe supportarla in uno scenario di reflazione post Blue Wave.

AUD – DOLLARO AUSTRALIANO View negativa: benché possa beneficiare di un movimento di reflazione post Blue Wave, dopo avere recuperato i livelli di inizio anno l’andamento economico e pandemico peggiore del previsto, le tensioni commerciali con la Cina e l’imminenza di nuovi tagli dei tassi e QE in novembre manterranno la valuta sotto pressione.

NZD – DOLLARO NEOZELANDESE View neutrale: la reflazione post Blue Wave è favorevole ma è controbilanciata da una Banca Centrale aggressivamente espansiva e dal posizionamento elevato; continuiamo a preferire NZD ad AUD alla luce della minore esposizione alle tensioni commerciali con la Cina e della migliore situazione macroeconomica e pandemica.

YUAN CINESE View positiva: le recenti iniziative della Banca Centrale segnalano una preferenza per un ritmo di apprezzamento meno rapido ma lo CNY che è un primario beneficiario della Blue Wave USA ed una delle valute Emergenti con il carry più elevato a parità di volatilità, mentre l’economia cinese sarà una delle poche a crescere nel 2020.