Azioni promosse da Morgan Stanley

Gli scossoni arrivati dalle banche americane ed europee hanno riportato volatilità sui mercati. Ma, nonostante ciò, Morgan Stanley ha rivisto al rialzo alcune valutazioni sui titoli azionari. Le scelte rialziste hanno riguardato il settore tecnologico, farmaceutico e altro ancora, con un titolo che ha ricevuto un doppio upgrade. Ecco cinque titoli tra quelli che Morgan Stanley ha rivisto al rialzo.

PINDUODUO

Il primo titolo portato sul rating “overweight” (sovrappeso) è quello del gigante cinese dell’e-commerce Pinduoduo. L’obiettivo di prezzo è stato rivisto a 113 dollari per azione, con un possibile upgrade del 52% rispetto alle quotazioni attuali. Pinduoduo, quotata anche a Wall Street, può beneficiare della crescita dei consumi cinesi e, alla luce delle recenti correzioni, secondo gli esperti della grande banca d’investimento può anche avere un punto di ingresso interessante.



ACM RESEARCH

ACM Research, specializzata nei servizi per apparecchiature a semiconduttori, ha ricevuto dagli analisti di Morgan Stanley un doppio upgrade: il titolo, infatti, è passato da “underweight” a “overweight”. In una nota del 6 marzo la banca ha indicato un obiettivo di prezzo di 13,5 dollari, pari a un potenziale rialzo del 20%. Il 2023, secondo le previsioni, dovrebbe essere un anno di forte crescita per ACM Research con un’espansione in Europa e il lancio di nuovi prodotti.

META

Tra i titoli promossi da Morgan Stanley c’è anche quello di Meta (ex Facebook). Gli analisti della banca hanno espresso una view favorevole per il cambiamento strutturale in corso all’interno dell’azienda e, soprattutto, sul fronte del miglioramento dei ricavi. La riduzione dei costi, secondo gli analisti, pone Meta in una posizione migliore rispetto a Google e anche rispetto ad Amazon, dove l’aumento della redditività dipende dalla crescita della spesa dei consumatori.



HARLEY DAVIDSON E SAREPTA THERAPEUTICS

Harley-Davidson e Sarepta Therapeutics sono gli altri due titoli “promossi” da Morgan Stanley. Nel primo caso a convincere gli analisti della banca è stato principalmente il recente calo del titolo sotto i 40 dollari, che non rispecchia la crescita di altri parametri. Nel caso di Sarepta Therapeutics la decisione di sovrappesare il titolo dipende dalla prossima approvazione di un farmaco. Per questo il potenziale upside stimato è di circa il 43%.