abrdn: le small cap europee sono favorite dai trend estivi

Abrdn vede “un raggio di sole per le small cap “estive”, come titola un’analisi a cura dell’Investment manager Tzoulianna Leventi, che individua le aziende europee favorite e che hanno il potenziale per fare bene anche nel lungo termine, come nel caso di Piaggio. Secondo l’esperta la resilienza della spesa dei consumatori, nonostante l’inflazione, i costi dell’energia e l’aumento dei tassi, potrebbe far brillare una serie di titoli durante le vacanze estive e anche oltre: dai produttori di salsicce per il barbecue, alla compagnia aerea che porta in vacanza, al produttore di scooter a noleggio quando si arrivata a destinazione.

DALL’ESTATE UNA SPINTA ALLA SPESA DEI CONSUMATORI



Dopo un inverno europeo caratterizzato dal caro energia, tassi di interesse e inflazione alimentare elevati, l’umore dei consumatori sembra essere migliorato col tempo. Molti viaggiano verso i festival e all’estero per la prima volta dopo i lockdown, mentre i risparmi delle famiglie nel Regno Unito e nell’Unione Europea sembrano reggere rispetto agli anni in cui i viaggi e il tempo libero erano stati limitati. C’è una maggiore propensione a spendere per l’abbigliamento, la socializzazione e attività varie.

CRESCITA IN REGNO UNITO E UE



Leventi osserva che la spesa per i consumi nel Regno Unito ha raggiunto quasi i livelli pre-pandemia, mentre nell’Ue è aumentata gradualmente nel 2022 fino a raggiungere livelli superiori a quelli pre-covid, mentre il PIL in Europa è cresciuto dell’1% nel primo trimestre del 2023 e nel Regno Unito è dello 0,2% in aprile, grazie proprio alla spesa per il tempo libero. Tutti i titoli “estivi”, dagli hotel alle società di autonoleggio, dai produttori di bevande alle compagnie aeree, potranno subire un’accelerazione, ma ci sono diverse società di piccole e medie capitalizzazioni che, ad avviso dell’esperta di abrdn, hanno il potenziale per fare bene, non solo in estate, ma anche nel lungo periodo.

COMPAGNIE AEREE E TOUR OPERATOR IN RECUPERO



Compagnie aeree e operatori turistici stanno iniziando a riprendersi dalla pandemia e dal caro energia. La britannica Jet2, più grande tour operator e terza compagnia aerea, ha ancora un po’ di strada da fare per recuperare i ricavi e il prezzo delle azioni, punta a diventare un leader sostenibile nei viaggi aerei e nelle vacanze e sta investendo in relazioni con gli hotel che si allineano ai suoi standard, concentrandosi su destinazioni nel Mediterraneo e nelle principali città europee.

IL CASO PIAGGIO, CHE PUNTA SULL’ASIA CON L’ICONICA VESPA



L’esperta di abrdn cita Piaggio, storico produttore di un simbolo dell’estate come lo scooter Vespa, un marchio iconico che ha attratto interesse a fronte di una domanda europea superiore alle aspettative, alla riapertura della Cina, al bel tempo estivo, soprattutto nell’Europa meridionale, e allo spostamento della domanda dei consumatori verso marchi riconosciuti e beni di lusso. Una piccola esposizione alle versioni elettriche e ibride e un nuovo impianto produttivo in Indonesia hanno contribuito a migliorare la performance. Facendo leva sul suo prestigioso retaggio europeo, Piaggio punta ad aumentare la presenza in Asia, dove la Vespa è percepita come un marchio di lusso.

TEMPO LIBERO, EVENTI, I CASI HOLLYWOOD BOWL E CTS EVENTIM



Con le partenze per le vacanze è probabile che la spesa per il tempo libero cresca, e tra i titoli dell’ospitalità e del tempo libero che potrebbero fare bene in estate e nel lungo periodo, all’esperta di abrdn piace Hollywood Bowl, azienda di bowling attiva in Regno Unito e Canada che ha comunicato ricavi 2022 in netta crescita, anche rispetto al 2019 pre-pandemia. Anche la società di ticketing per eventi, CTS Eventim, con sede in Germania e tra i maggiori distributori europei di biglietti per eventi dal vivo, come concerti, musica classica, spor e festival, ha visto un aumento dei ricavi con l’uscita dai lockdown e il ritorno alla socializzazione in massa.

E DEL PRODUTTORE ALIMENTARE CRANSWICK



Anche le aziende che forniscono gli ingredienti per l’intrattenimento estivo potrebbero godere di un’accelerazione. All’esperta di abrdn piace il produttore di alimenti Cranswick, che rifornisce gruppi globali e mira a rendere il barbecue estivo più sostenibile ed etico possibile con un percorso tracciabile. Gli elevati investimenti ne hanno rafforzato la posizione competitiva.

I LIVELLI DI SPESA RESISTONO NONOSTANTE TASSI E INFLAZIONE



Alta inflazione e aumento dei tassi d’interesse hanno alimentato un aumento delle rate dei mutui e dei prestiti, infliggendo un duro colpo ai consumatori, osserva Leventi in conclusione. Ma, aggiunge, i livelli di spesa continuano a resistere, poiché le persone “sembrano determinate a godersi un po’ la vita, almeno finché splende il sole”.