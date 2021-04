Premio & nbsp;Michele Maggi

Restano soltanto 40 giorni per mandare il vostro inedito al Premio Letterario per l’Editoria Finanziaria “Michele Maggi” (www.PremioMicheleMaggi.it). Il Premio è aperto a saggi per professionisti e utenti finali, ma anche a romanzi con riferimenti alla finanza. Scadenza 20 maggio 2021.

Trading Library e Mediosfera, in collaborazione con SIAT (Società Italiana Analisti Finanziari), indicono la I edizione del Premio Letterario per l’Editoria Finanziaria “Michele Maggi”, allo scopo di selezionare talenti letterari in grado di favorire una maggiore comprensione dei meccanismi finanziari e dell’impatto che la finanza ha sulla vita quotidiana di tutti.

Il Premio si configura inoltre sia come attività di scouting per nuovi autori di saggistica e narrativa legati a temi finanziari, sia come momento di celebrazione dell’attività di Michele Maggi, scomparso nel 2006, editore, formatore, divulgatore e fondatore di Trading Library e dell’Investment & Trading Forum (più noto come ITForum); evento, quest’ultimo, oggi gestito dal gruppo BFC, che da vent’anni si svolge a Rimini ed è considerato il più importante salone italiano per la finanza operativa e l’investimento.

La premiazione avverrà all’ITForum previsto per il 17 e 18 giugno 2021.Il Premio è riservato a inediti in lingua italiana e si articola in due sezioni:

Saggistica: sono ammessi saggi, guide o manuali su temi di finanza personale (intesa come gestione dei propri investimenti), con particolare riferimento a finanza operativa, analisi finanziaria, trading online, investimenti, gestione del risparmio, consulenza, previdenza, investimenti in prodotti e servizi assicurativi.

Narrativa: sono ammessi romanzi o raccolte di racconti (minimo cinque) di ambientazione finanziaria o con personaggi legati al mondo della finanza o che in qualunque modo facciano riferimento ai meccanismi finanziari, anche semplici e anche se non prevalenti nel contesto della trama.

Il premio per il vincitore è la pubblicazione del libro, senza costi per l’Autore. Trading Library si riserva tuttavia di valutare la pubblicazione di testi giudicati meritevoli, pur se non vincitori o finalisti.

Il bando è disponibile in forma intregrale, anche scaricabile, sul sito del Premio. L’iscrizione al Premio e l’invio dei testi possono effettuare solo in formato digitale, attraverso il sito web: www.premiomichelemaggi.it

I testi dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 maggio 2021. È previsto un contributo di 20 euro per ogni testo inviato.

Della Giuria fanno parte:

Stella Boso, editrice;

Andrea Fiorini di Mediosfera, autore di libri di finanza, giornalista, organizzatore di eventi formativi;

Eugenio Sartorelli, vicepresidente SIAT, analista tecnico e autore di libri di finanza;

Alessandro Cattani, amministratore delegato di Esprinet (società quotata all’MTA);

Franco Carlo Papa, autori di libri di finanza aziendale, consigliere di amministrazione di società quotate, ex presidente AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari), docente di Strategie e Finanza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia;

Fabrizio Guidoni, vicedirettore di Wall Street Italia

La pagina web pubblica del Premio è: www.premiomichelemaggi.it

In essa sono disponibili tutte le informazioni utili per la partecipazione e il bando ufficiale.

