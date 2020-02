Nuovo singolo dei Freezer “Lo Vorrai” dal 24 Febbraio

Il gruppo emiliano FREEZER torna sulle scene con il nuovo singolo Lo vorrai, disponibile sulle piattaforme streaming dal prossimo 24 Febbraio.

Un brano che rappresenta un ritorno importante per Paolo Caselli, frontman della band e per i suoi amici musicisti. Il loro percorso inizia diversi anni fa, nel grande fermento degli anni ’80

e nasce nell’Emilia Romagna, splendida terra da sempre culla di buona musica e passione. Dedizione, impegno e amore per la musica hanno portato i FREEZER a questa nuova avventura

con Lo vorrai, registrato allo studio Esagono di Rubiera che ha visto nascere le produzioni di artisti importanti per la nostra storia musicale, come ad esempio Ligabue, Biagio Antonacci e

molti altri.

Sotto la produzione accurata di Stefano Riccò, i FREEZER tornano con un brano criptico ma allo stesso tempo chiaro; una riflessione sullo scorrere della vita, su cosa ci passa accanto e a

volte non afferriamo, su cosa conta davvero, sull’amore magari perso ma che possiamo ritrovare.Uno stile consolidato che fonda le sue radici nel cantautorato italiano e che arriva fino agli

anni 2000, con un misto di nostalgia e modernità. Lo vorrai è solo il primo singolo che farà parte del nuovo progetto dei FREEZER, in uscita a Marzo. Dodici brani scritti da Paolo

Caselli con la preziosa collaborazione di Umberto Cantoni, che ha partecipato alla stesura di due canzoni e curato anche gli arrangiamenti.

“Si tratta di un lavoro che segue un preciso filo conduttore” spiega Paolo. “I testi parlano di sentimenti nel senso più largo del termine; la speranza che alimenta le

nostre vite, le scelte, anche dolorose, che dobbiamo compiere e la ricerca continua della strada maestra.”

