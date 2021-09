Marcello Veneziani. Consigli per avere insuccesso nella vita.

Francesco, che di mestiere non fa il Papa ma il precario, mi chiede consigli per aver successo nella vita. Preferisco consigliargli come avere insuccesso nella vita, perché sono più ferrato. Per cominciare, fatti passare per fascista. Anche se magari detesti la dittatura, la guerra e la violenza, però non sopporti la falsificazione storica, il conformismo vigliacco e la negazione di opere, aspetti, personaggi, storie. E hai un’insana passione per i vinti di ogni epoca e di ogni popolo. È un magnifico inizio per vederti disconoscere il diritto d’opinione, anzi nemmeno i diritti umani. Poi fatti passare per uno che difende l’ordine naturale delle cose, e se vuoi esagerare, anche l’ordine soprannaturale. Se ti vuoi rovinare con successo sostieni che il matrimonio è solo quello tra un uomo e una donna da cui nascono figli. Per farti isolare, non contestare tuo padre ma il tuo tempo. Spacciati poi per intellettuale di destra, così quelli di destra ti detesteranno perché sei intellettuale e gli intellettuali ti odieranno perché sei di destra. Sostieni poi che la preghiera è più utile dell’i-phone, i libri sono meglio dei selfie, la filosofia meglio della tecnica, la terra e la casa meglio della borsa. Visto che ci sei, se hai la sfortuna di essere provinciale e magari pure meridionale, mostrati felice di esserlo. Infine, fatti passare per leghista o destrista, contrario agli obblighi e alle tessere, anche se non lo sei ma non sopporti la caccia all’uomo e il disprezzo verso chi non è allineato. Ora conteggia quanti punti infami hai totalizzato. Io credo di averceli tutti, ma ne bastano la metà per avere insuccesso.

