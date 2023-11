Intelligenza  artificiale e saggezza

L’avvento inarrestabile dell’intelligenza artificiale ha catapultato la nostra società in una nuova era di progresso tecnologico. Tuttavia, questo slancio verso il futuro solleva domande cruciali sulla sostenibilità del nostro attuale sistema economico. Ci troviamo di fronte a un bivio: cosa accade al nostro capitalismo quando il lavoro umano diventa superfluo?

Erik Brynjolfsson, direttore dell’Initiative on the Digital Economy del MIT, mette in luce un aspetto spesso trascurato: “l’automazione è percepita come progresso tecnologico, ma se non si affrontano le disuguaglianze che essa crea, rischiamo una crescente instabilità sociale”. In effetti, il progresso tecnologico, se non accompagnato da misure adeguate, potrebbe minare le fondamenta stesse del nostro sistema sociale ed economico.

Come risposta a questo scenario, emerge il concetto di Reddito di Base Universale (UBI). Elon Musk, addirittura alza l’asticella parlando di alto reddito (universal high income). Questo approccio propone un reddito di base più elevato rispetto al tradizionale UBI, fornendo alle persone una sicurezza finanziaria più robusta per affrontare l’incertezza economica derivante dalla disoccupazione tecnologica.

Tuttavia, per affrontare la crisi in profondità, dobbiamo esplorare riforme strutturali audaci. L’idea di Gar Alperovitz di una proprietà comune dei mezzi di produzione potrebbe sfidare il dogma del capitalismo tradizionale.

In questo contesto, anche l’economia circolare emerge come una prospettiva alternativa. Contrariamente al modello tradizionale di produzione e consumo lineare, l’economia circolare promuove il riuso, il riciclo e la riduzione degli sprechi. Ellen MacArthur, fondatrice della Ellen MacArthur Foundation, sottolinea che “un’economia circolare può portare a una maggiore efficienza, innovazione e resilienza economica”.

Per finanziare un Universal High Income, potremmo invece esplorare approcci innovativi come una tassazione progressiva sulle aziende che beneficiano maggiormente dall’automazione, insieme a una riconsiderazione delle priorità di spesa pubblica. Alcuni economisti, come Thomas Piketty, suggeriscono che una tassazione più equa e una ridistribuzione delle risorse potrebbero contribuire a finanziare tali iniziative.

Affrontare la congiunzione tra rivoluzione tecnologica e capitalismo richiede una riflessione audace e innovativa anche sul piano sociale ed esistenziale. Yuval Noah Harari, autore di “21 Lessons for the 21st Century”, invita a guardare oltre il lavoro tradizionale: “quando il lavoro perde di significato, dobbiamo dare un senso alla vita in altri modi”. Solo attraverso soluzioni coraggiose e una profonda riflessione possiamo sperare di creare un futuro in cui l’intelligenza artificiale non sia solo una minaccia, ma una fonte di emancipazione e prosperità per tutti.

Per fare questo però occorre in primis una profonda rivoluzione morale, che mi appare contraria a tutti i valori dell’individualismo, del Dio danaro ed egocentrismo su cui si è fondata questa parentesi storica a guida Americana di supremazia del mondo occidentale.



Come disse Gandhi infatti, “la terra offre abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l’avidità di pochi”. Se la nostra capacità di riconoscerlo nella pratica e agenda politica prima era solo un fatto morale, da oggi potrebbe diventare un perno esistenziale, da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza. In questo senso, lo scatto evolutivo che ci viene richiesto oggi come umani, per la prima volta non è prevalentemente intellettuale (quello lo stanno facendo le macchine), ma morale e di saggezza.