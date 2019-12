Cari amici, care amiche

Che seguite il nostro piccolo blog, che entra nel suo ottavo anno di vita, un augurio di Buone Feste. In questi anni abbiamo pubblicato articoli dei nostri collaboratori, ormai per metà andati a vivere e lavorare all’estero e di autori che pubblicano su altri giornali o blog, nell’intento di partecipare al dibattito politico economico del nostro amato Paese. I contributi sono diversi tra di loro, alcuni più condivisi di altri, ma quasi mai banali. Anzi spesso ironici e provocatori. Il contenuto guida la nostra scelta e non abbiamo mai avuto paura di pubblicare articoli politicamente scorretti. Grazie a tutti voi che ci seguite e grazie per i vostri commenti che rendono più vivace il confronto. Speriamo che il nuovo anno sia pieno di soddisfazione per tutti voi. Lo speriamo anche per l’Italia, anche se temiamo che non sarà un anno semplice, anche se da un po’ di anni semplici non se ne vedono più.

Quest’anno ci prendiamo qualche giorno di vacanza per fare un viaggio e ritornare con nuove idee.

Related Posts via Taxonomies